Jobba på Lerums bästa städföretag!
Fissa & Feja AB / Städarjobb / Lerum Visa alla städarjobb i Lerum
2025-08-21
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fissa & Feja AB i Lerum
, Alingsås
, Borås
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som älskar att städa och hålla ordning och reda. Du kanske alltid har varit pedanten i familjen eller vänskapskretsen?
Eller så jobbar du redan med detta och vill ha nya utmaningar eller vidga dina vyer. Kanske är du en som trivs med ditt nuvarande jobb men aldrig får en chans att utvecklas eller får en fast tjänst.
Vi söker dig som är social och tycker om att jobba med andra människor. Du kommer att ha kollegor och kommer träffa många kunder.
Vi har vår lokal på Stillestorps Industriväg 2 i Stenkullen.
Där utgår vi ifrån och åker sen runt i hela Lerums kommun och servar de kunder vi har som är både företag och privatkunder.
Firmabilar har vi till alla anställda.
Har du erfarenhet av att jobba professionellt med städ är det mycket meriterande men det viktigaste för oss är att du tycker om jobbet och känner att det här är vad du vill syssla med.
Fissa & Feja AB är ett företag som har funnits sen 1988. Vi jobbar idag över hela Sjuhäradsområdet med fokus på Alingsås, Borås, Lerum och Bollebygd med omnejd. Vi utför all sort städning i både privata hem och på företag.
Fissa & Feja söker en till medarbetare till teamet i Lerum. Jobbet innefattar mestadels städ av privata hem men vi utför alla sorter av städ så som kontor, trappstäd, byggstäd, flyttstäd, fönsterputs m.m. Det är meriterande om ni har tidigare städerfarenhet. Men det viktigaste är att du älskar att städa och har öga för detaljer. Gillar att hålla ordning och reda och tycker det är roligt med kundkontakter. Den sociala kompetensen är mycket viktig i detta arbetet då man träffar många utav kunderna.
Vi söker just nu en 75-90 % tjänst som kan övergå till heltidstjänst om allt fungerar. Har du inte rätt kompetens, erfarenhet eller körkort kan vi inte erbjuda dig något jobb mer möjligtvis timanställning.
Det viktigaste för oss är att du är rätt person. Vi arbetar måndag till fredag. Tiderna kan dock variera lite beroende på uppdrag. Tjänsten innebär att du arbetar själv men kan omfatta städ i par med annan kollega vissa dagar så det är viktigt att du kan arbeta tillsammans med andra men även att du är självständig.
Vi lägger stor vikt vid att du är noggrann, positiv, flexibel, stresstålig, och har god känsla för service och kundbemötande.
Det är ett krav att Ni har B-körkort och behärskar det svenska språket i tal och skrift,
Utgångsort är Stenkullen
Tillträde efter överenskommelse
Vi har kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund och Byggnads och lön utgår enligt avtal.
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: david@fissaochfeja.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LERUM". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fissa & Feja AB
(org.nr 556391-9132), http://www.fissaochfeja.se
Stillestorps Industriväg 2D (visa karta
)
443 61 STENKULLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lerumskontoret Kontakt
VD
David Lidevi fissa.feja.ab@telia.com 033-287072, 0704-853779 Jobbnummer
9469938