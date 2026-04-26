Job Ad - Part-Time Morning Cook
Girardi, Michelle / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-04-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Girardi, Michelle i Malmö
We are looking for a motivated and reliable cook to join our team for morning/lunch shifts in a small restaurant.
Schedule:
4 days per week
Morning shift (09:30-14:30)
Tasks:
Prepare simple dishes (mainly pasta)
Assist with prep before service
Maintain a clean and organized kitchen
Support during lunch service
Requirements:
Basic cooking skills (experience is a plus but not required)
Fast, organized, and able to work under pressure
Positive attitude and team spirit
We offer:
Easy and structured workflow
Small kitchen (20 sqm)
Friendly environment
Possibility for long-term collaboration
Location: Malmö
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: elias@gattoneropasta.se Arbetsgivare Girardi, Michelle
Gatto Nero Pasta Kontakt
Michelle Girardi elias@gattoneropasta.se 0735807338 Jobbnummer
9876095