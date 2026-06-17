Jira-administratör
Avaron AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett uppdrag i en större kommunal verksamhet där Atlassian-miljön behöver etableras, struktureras och förberedas för både det dagliga arbetet och en framtida uppskalning. Här finns ett tydligt behov av någon som kan skapa ordning, ge vägledning kring best practice och samtidigt arbeta praktiskt i systemet.
Rollen passar dig som trivs i skärningspunkten mellan verksamhet och teknik. Du får bidra med rådgivning, felsökning och konfigurering i Jira, samtidigt som du hjälper verksamheten att hitta hållbara arbetssätt och rätt struktur för fortsatt utveckling. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur Jira och Jira Service Management används i en verksamhet med stort fokus på digitalisering.
ArbetsuppgifterDu etablerar och vidareutvecklar strukturen i den befintliga Atlassian-miljön.
Du definierar, konfigurerar och dokumenterar roller, behörigheter, säkerhet och datahantering.
Du sätter upp och förbättrar filter, dashboards samt scheman för arbetsflöden, arbetstyper, skärmar och fält.
Du tar fram en plan för hur Jira Service Management kan användas och kopplas ihop med olika Jira-utrymmen.
Du stöttar arbetssätt för hur Jira kan samverka med andra Jira-produkter som Mål, teams och Portfolio.
Du samarbetar med central IT kring integrationer med Officeprodukter som Teams och Outlook.
Du bidrar med utbildning inom agila arbetssätt samt tar fram manualer och annat stödmaterial.
Du ger råd kring tillvägagångssätt, best practice och felsökning kopplat till Atlassian-plattformen.
KravErfarenhet av Jira-administration.
Erfarenhet av rådgivning kopplat till Atlassian-plattformen.
Erfarenhet av verksamhetsutveckling, införande av agila arbetssätt och förändringsarbete.
Du kommunicerar obehindrat på svenska.
MeriterandeErfarenhet av offentlig verksamhet.
Förståelse för arbetssätt kopplade till kommunikationsarbete och digitalisering.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7930875-2057945". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
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211 20 MALMÖ Jobbnummer
9968389