Javautvecklare
Polismyndigheten / Datajobb / Stockholm
2025-10-06
Inom sektionens uppdrag pågår nu ett stort arbete med att nyutveckla en ny webbaserad handläggningsklient för att ersätta den befintliga klienten för hantering av hela processen för ansökan om resehandlingar. Det är därför viktigt att du har ett genuint intresse för teknik och stor erfarenhet av mjukvaruutveckling.
Vi arbetar även med att utveckla den nya statliga e-legitimationen, en tillförlitlig digital identitet på högsta tillitsnivå för Sveriges medborgare. Vi står inför avgörande strategiska beslut för att säkerställa att e-legitimationen blir både tekniskt säker, användarvänlig och tillgänglig för alla.
Läs mer om våra förmåner och villkor här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/polisen-som-arbetsplats/det-har-erbjuder-vi/Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
I ditt arbete får du möjlighet att arbeta med olika teknologier som mikrotjänstarkitektur, containerlösningar och automatiserade distributionsplattformar, där du kommer att vara med och säkerställa att lösningarna är skalbara, robusta och säkra. För de som är intresserade av att ta en ledarroll innebär detta även möjligheten att forma systemarkitektur och leda tekniska beslut.
Utöver nyutveckling sker även vidmakthållande och livcykelhantering av befintlig handläggningsklient och i viss mån nyutveckling av mindre funktioner vilka kan vara kopplade till förordningar och lagkrav.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Utbildning inom systemvetenskap alternativt motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig
Flerårig relevant arbetslivserfarenhet inom Java på Linuxplattform, gärna med erfarenhet av Spring Boot och relaterade ramverk
Goda kunskaper i svenska
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av tekniskt ledarskap eller arkitekturroller (t.ex. Tech Lead)
Implementerat säkerhetslösningar tidigare baserat på OpenID/OAuth2
Erfarenhet av CI/CD på Jenkins, till exempel med verktyg/plattformar såsom Bitbucket, Nexus, Openshift, Kubernetes, Docker, Gitops och Maven
Personliga egenskaper
Vi värdesätter att du som person motiveras av att stötta polisen i vårt samhällsviktiga arbete. Vi vill vi erbjuda dig en plats att utvecklas, både i din yrkeskompetens och som en lagspelare. Vi tror starkt på kunskapsdelning och gemensam iteration för att förbättra och utveckla vårt arbete - samtidigt som vi har det roligt tillsammans.
Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du har lätt för att samarbeta och en mycket god kommunikativ förmåga. Du anpassar din kommunikation efter målgrupp och mottagare både skriftligt och muntligt. Arbetet kräver även att du kan arbeta självständigt och att du har en förmåga att ta initiativ. Då många uppdrag tillkommer till sektionen är det viktigt att arbeta med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och kommer lägga stor vikt vid dessa för att hitta rätt person för rollen.Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: 010-5640083
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Sigrid Palmkvist, sigrid.palmkvist@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
Saco-S, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, Jessica Stålenkrans 010-563 32 66
Övrig information
Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning
Funktion: Systemutvecklare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
Har du en utbildning inom systemvetenskap alternativt motsvarade förvärvad erfarenhet? JA/NEJ - Om ja - Vänligen utveckla ditt svar.
Har du flerårig arbetslivserfarenhet inom Java på Linuxplattform? Har du erfarenhet av Spring Boot och relaterade ramverk? JA/NEJ - Om ja - Vänligen utveckla ditt svar.
Har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska? (JA/NEJ)
Har du svenskt medborgarskap? (JA/NEJ)
Har du erfarenhet av tekniskt ledarskap eller att ha arbetat i arkitekturroller (t.ex. som Tech Lead)? JA/NEJ - Om ja - Vänligen utveckla ditt svar.
Har du erfarenhet av att arbeta med att implementera säkerhetslösningar tidigare baserade på OpenID/OAuth2? JA/NEJ, om ja - Vänligen utveckla ditt svar.
Har du erfarenhet av CI/CD på Jenkins, till exempel med verktyg/plattformar såsom Bitbucket, Nexus, Openshift, Kubernetes, Docker, Gitops och Maven? JA/NEJ, om ja - Vänligen utveckla ditt svar.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 20e oktober 2025. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A608.615/2025 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: jobb.na@polisen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A608.615/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), https://polisen.se/ Arbetsplats
Polismyndigheten Jobbnummer
9541013