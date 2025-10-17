Javautvecklare - Sundsvall
Om uppdraget
Som konsult i teamet arbetar du nära kundens verksamhet och deltar i utveckling som initieras av kundens behov. Teamet präglas av samarbete, korta feedbackloopar och ständiga förbättringar, med fokus på kvalitet, automatisering och effektiva lösningar.
Du kommer bland annat att:
Utveckla systemlösningar med fokus på Java och Spring
Arbeta med CI/CD och containerhantering (Docker, Kubernetes)
Säkerställa driftbarhet, prestanda, förvaltningsbarhet och säkerhet
Ta fram lösningar och designskisser tillsammans med teamet
Övriga arbetsuppgifter
Testdriven och beteendedriven utveckling (TDD/BDD)
Arbete med WSO2 (API Manager, Microservices) och integration mot frontend
Utvecklingsinslag i frontend med Vue 3
Arbetssätt
Vi arbetar agilt, iterativt och värdeskapande, med SAFe som ramverk och inspiration. Du kommer ha stort eget ansvar, men också kontinuerligt samarbete med andra team och roller som Scrum Master och krav/test-resurser.
Vi använder bland annat:
Backend: Java (Spring Boot, Spring Security), Docker, Kubernetes, Kafka
Frontend: JavaScript (Vue 3), CSS, HTML enligt DIGG:s vägledning och WCAG 2.1
Verktyg: Jira, Confluence, GitLab, Insomnia, WSO2, Maven, Camunda, WCAG, API Swagger
Design/test: Figma, Balsamiq, Cypress, Xray, Cucumber, Gherkin
Vi söker dig som
Har erfarenhet av Java-utveckling med Spring
Har erfarenhet av CI/CD, Docker och Kubernetes
Är van vid agilt arbetssätt och kan bidra i team med eget ansvar
Är nyfiken på att arbeta med TDD/BDD, API-utveckling och moderna frontendramverk
Vill arbeta med kvalitet, automatisering och kontinuerlig förbättring
