Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 6+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Uppdragsbeskrivning:
Vi söker en Java-utvecklare.
För att säkerställa leverans av de nya reglerna för sanktioner som ska träda i kraft den 1 december 2025 behöver uppdragsgivaren tillfälligt stärka upp ABS-teamet.
Inom IT-avdelning drivs ett större förändringsarbete med att transformera dagens IT-lösningar för att bättre stödja ett modernt och enhetligt arbetssätt och ge en hög användarupplevelse.
Vid detta avrop har de behov av att ta in konsultstöd i form av en kunnig och erfaren systemutvecklare i Java. Du kommer att utveckla och implementera funktionalitet för IT-stöd baserat på behov hos användarna.
Du medverkar självständigt i ett team och bidra till ett agilt arbetssätt tillsammans med produktägare och användare.
Kompetensnivå 4
6 års erfarenhet av java-utveckling.
4 års erfarenhet av processmotorer som bas i produktutveckling. (Processmotorn definierar vi
själva processen, vilka steg processen har, vad som ska utföras i vilka steg och vad som krävs
för att processen ska gå vidare. Processmotorn är med andra ord en form av regelstyrd
automatiserad process, där målet är att automatisera allt som går att automatisera).
4 års erfarenhet av integrationsplattformar
4 års erfarenhet av Openshift - Docker och Kubernetes
4 års erfarenhet av Java EE.
4 års erfarenhet av systemutveckling av komplexa system med omfattande integrationer
4 års erfarenhet om utveckling av system med rest/soap-integrationer
4 års erfarenhet av AMQ/JMS köhantering
2 års arbete av JBoss EAP
2 års erfarenhet av Angular JS
2 års erfarenhet av Oracle DB
Meriterande krav:
erfarenhet inom offentlig myndighet
att arbeta direkt med slutanvändare i utveckling
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
