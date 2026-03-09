IT-tekniker till uppdrag i Linköping!
2026-03-09
Vi söker en IT-tekniker till en kunds IT-avdelning i Linköping. Du kommer arbeta nära slutanvändare, främst mjukvaruutvecklare, och hantera tekniska problem samt bidra till stabila IT-lösningar.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Underhålla och administrera servrar, klienter och nätverksutrustning kopplade till JAS 39 Gripen och andra flygsystem
Installera och konfigurera lokala stödsystem
Felsöka och säkerställa stabil drift av IT-miljöer
Utvärdera och förbättra befintliga systemlösningar samt bidra vid införande av nya
Bidra med teknisk expertis vid hantering av komplexa system inom flera teknikområden
Kunduppdraget är på minst 1år med stor chans till förlängning.
Vid en eventuell anställning behöver du genomgå en säkerhetsskyddsutredning
DETTA SÖKER VI
Som person ser vi gärna att du är
Problemlösare
Strukturerad
Kan prioritera många ärenden
Samarbetsvillig och prestigelös
Flexibel när arbetsbelastning varierarKvalifikationer
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av systemadminstration i windows miljö
Grundläggande kunskaper av Linux
Praktisk erfarenhet av systemadminstratör eller IT teknikeri en drift- eller testmiljö.
Meriterande
Erfarenhet av utvecklingsmiljöer
Erfarenhet från global organisation
Låter detta som en roll för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Start är i mars och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Gjuterigatan 5 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Evelina Karlsson
9786239