IT-Tekniker till LTC Services!

Vill du bidra med teknisk kompetens och ett trevligt kundbemötande har vi en passande tjänst för dig! LTC Services söker nu en ny IT-tekniker som kommer arbeta kundnära i tekniska miljöer och hjälpa deras kunder att hitta smarta lösningar. Välkommen med din ansökan redan idag - vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
LTC Services är ett IT-företag som arbetar med helhetsansvar för sina kunders IT-funktioner, infrastruktur och säkerhet. Det vill säga support, drift och förebyggande arbete av såväl verksamhetskritiska system och applikationer, nätverk och datakommunikation, men också det digitala skyddet mot intrång och virus. Rollen innebär att arbeta med kunders IT-miljöer - på distans och på plats hos kund. Det krävs därför en person som trivs i en roll där teknisk kompetens, service och samarbete står i centrum.
Dina arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du att arbeta tillsammans med andra tekniker och ta ansvar för att lösa tekniska problem och optimera IT-lösningar på flertalet olika kunder. Ofta på plats hos kunderna, men också på distans. Arbetsuppgifterna varierar från felsökning och support till att delta i projekt, men också rådgivning.
Du kommer att ha en varierande vardag där du ibland jobbar med kollegor i projekt och ibland tillsammans eller självständigt i drift, felsökning och support. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Hjälpa LTCs kunder med supportärenden, inklusive felsökning och åtgärd
• Konfiguration, installation av microsoft 365, klientdatorer och annan IT utrustning
• Delta i projekt som syftar till att förbättra IT-miljö/-säkerhet
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av att arbeta med teknisk support gärna mot flera företag och IT-miljöer samtidigt
• Har erfarenhet av att som global admin konfigurera Microsoft 365 (säkerhetsinställningar, conditional access, Exchange)
• Innehar B-körkort
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom servrar och/eller nätverksinfrastruktur
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om LTC Services här!
