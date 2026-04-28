IT-tekniker till Halmstad
2026-04-28
Är du redo för en större uppgift och vill använda din tekniska kompetens där den verkligen gör skillnad? Som IT-tekniker hos Polismyndigheten arbetar du nära verksamheten och säkerställer att tekniken fungerar där den behövs som mest.
Arbetsplatsbeskrivning
Att jobba på polisens IT-avdelning är att vara en avgörande del i polisens verksamhet där vi alla tillsammans tas oss ann en större uppgift och skapar skillnad på riktigt. IT-avdelningen spelar en viktig roll i det brottförebyggande och brottsbekämpande arbetet och vår främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten för att effektivisera och öka kvalitén i polisarbetet.
Vår gruppering på Leverans och Support arbetar med att leverera, underhålla, koordinera och samordna den teknik som myndighetens anställda använder i sitt arbete. Vi levererar och tillhandahåller support avseende all teknik som används av kärnverksamheten. Utöver kontorsutrustning, kommer du även hantera polisiär IT-utrustning. Nu behöver vi förstärka vårt team med en tekniker, som vill arbeta med andra linjens support och med installationer av teknik i olika uppdrag. Du blir en del av ett team med en bred mix av erfarenheter och perspektiv. Hos oss arbetar personer i olika åldrar och med bred kompetens, vilket vi ser som en styrka i vårt dagliga arbete. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna, respekterade och har möjlighet att bidra och utvecklas.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Som IT-tekniker har du en spännande arbetsvardag, där du arbetar nära verksamheten i en intressant arbetsmiljö. Du fokuserar på lösningar utifrån polisens arbete och verksamhetens behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Ge IT-support ute i verksamheten (second-line) och hjälpa våra slutanvändare med tekniska problem
Arbeta med installationer vid ombyggnationer
Leverans och installation av ny teknik inom diverse områden
Administration av befintlig utrustning
Att arbeta som IT-tekniker inom Leverans och Support innebär att vara en del av ett starkt team där samarbete och gemenskap är i fokus. Primärt träffar vi våra användare i fysiska möten och ger support på plats. Placeringsort är i Halmstad, men du kommer verka inom hela region väst. Resor förekommer och beredskap ingår i tjänsten. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Flerårig relevant och aktuell praktisk erfarenhet som Second-line IT-tekniker, supporttekniker, onsitetekniker eller i annan likvärdig roll, där du självständigt har hanterat ärenden och levererat kvalificerad IT-support
Relevant erfarenhet av att självständigt driva ditt eget arbete, företrädesvis där du drivit och planerat projekt eller stått för införanden
Goda kunskaper gällande PC, skrivare, kringutrustning och nätverkskommunikationsutrustning
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
B-körkort med vana att köra bil (manuell)
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Meriterande
Nedan kompetenser är i övrigt meriterande för tjänsten. Du behöver inte ha kompetens kring allt, då du kommer att få möjlighet att få påbyggnad och lära dig på plats hos oss.
IT-inriktad gymnasial- eller eftergymnasial utbildning. Gärna med en inriktning där du tillgodogjort dig goda kunskaper inom nätverk och infrastruktur och/eller IT-drift med fokus på hårdvara
Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem, med medföljande dokumentation
Kunskap inom Cisco, likt CCNA certifikat
Erfarenhet av att arbeta administrativt med serverkonfiguration, policyhantering och/eller AD
Erfarenhet av att montera upp nya arbetsplatser och nyetableringar
Erfarenhet av arbete med mobiltelefoniadministration i större organisationer som arbetsgivaren finner relevant
Erfarenhet av att arbeta med telefoniväxelsystem
Erfarenhet av att arbeta med audio/videosystem/konferensanläggningar
Personliga egenskaper
Vi ser att du som söker har förmågan att arbeta självgående med god struktur och ett starkt eget driv. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt på ett effektivt sätt. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med kollegor, samtidigt som du bidrar till ett positivt teamklimat genom att dela med dig av din kunskap och stötta andra vid behov. Rollen passar dig som trivs med problemlösning och som motiveras av att analysera, felsöka och hitta hållbara lösningar. Där du inte räds tekniska utmaningar eller komplexa begrepp, utan ser det som en möjlighet att utvecklas och lära dig nytt. Vidare är du flexibel, serviceinriktad och har en god förmåga att anpassa dig efter verksamhetens behov.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Kontakt
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Välkommen att kontakta HR-konsult, Sara Petersson, sara-s.petersson@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, seko-polisen.vast@polisen.se
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning om sex månader
Arbetsort: Halmstad
Arbetstid: Flexibel
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsbenämning: Handläggare
Funktion: IT-tekniker
För fullständig annons samt information kring hur du ansöker se följande länk: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/april/it-tekniker-till-halmstad/ Så ansöker du
