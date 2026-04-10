IT-tekniker till Glada Hudikhem.
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Supportteknikerjobb / Hudiksvall Visa alla supportteknikerjobb i Hudiksvall
2026-04-10
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Hudiksvall
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Publiceringsdatum2026-04-10Om företaget
Glada Hudikhem AB är ett av Hudiksvalls kommun helägt kommunalt bostadsbolag. Bolagets omsättning uppgår till 400 mkr och äger fastigheter till ett värde av ca 3 500 miljoner kronor och drygt 10 000 Hudiksvallsbor har sina hem i bolagets fastigheter.
Bolaget utgör ett viktigt verktyg i kommunens vision om 50 000 invånare i kommunen år 2050.
Detta ska bolaget bidra till genom vårt löfte "Glada Hudikhem - Där minnen skapas" som visar att bolagets uppdrag är större och viktigare än bara förvalta och investera i fastigheter utan att vi möjliggör för människor att skapa sig en av de viktigaste byggstenarna i ett gott liv, nämligen ett hem.
Vill du vara med och utveckla IT-miljön i ett av Hudiksvalls viktigaste bolag- där teknik bidrar till trygga hemmiljöer?
Vi söker nu en IT-tekniker till Hudiksvall. Arbetsuppgifter
Glada Hudikhems verksamhet är i alla delar beroende av stabila och moderna IT-system. Som IT-tekniker hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor med att säkerställa stabil drift och utveckla IT-stödet utifrån verksamhetens behov.
Din roll är operativ och innehåller IT support till medarbetare, hantering av konton/behörigheter, installation, konfiguration, felsökning, driftstörningar, dokumentation mm.
Du deltar även i utvecklingen av bolagets IT miljö, förbättring av processer, arbetssätt samt olika effektiviseringar.
Vi erbjuder dig:
En viktig roll i ett samhällsbärande bolag, möjlighet att påverka och utveckla IT-stödet i en verksamhet med höga ambitioner. Du blir en del av ett team som består av engagerade och positiva medarbetare med lång erfarenhet från branschen.
Vi är en trygg arbetsgivare som satsar på våra medarbetare och erbjuder våra anställda en friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, flextid, hälsoundersökning och massage.Profil
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av arbete inom IT-verksamhet, goda kunskaper inom IT-drift, support och systemförvaltning. Du har en relevant utbildning inom området eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet från fastighetsbolag och kunskaper i system som exempelvis Microsoft-miljöer, Vitec Fastighet, Visma, Aptus eller motsvarande.
Som person är du drivande och trivs med att samarbeta med andra kollegor. Du har en förmåga att ta in andras perspektiv, analysera och omsätta information till lösningar. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Jennie Helmersson på tel 073-351 27 05 Ansök gärna så snart som möjligt dock senast den 3 maj via www.clockworkpeople.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Käppuddsgatan 6 (visa karta
)
824 32 HUDIKSVALL Arbetsplats
Glada Hudikhem Kontakt
Jennie Helmersson jennie.helmersson@clwork.se Jobbnummer
9846151