IT-tekniker med Windowskunskap
Försvarets Radioanstalt / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-11-03
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och stärka Sveriges samlade förmåga att hantera cyberhot? Teknikavdelningen på FRA söker en serviceinriktad IT-tekniker med kunskap inom Windowsservrar. Som har till uppgift att delta i uppbygganden av NCSCs (Nationellt Cybersäkerhetscenter) verksamhet vid FRA. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som IT-tekniker vid FRA har du en bred roll där du arbetar med att montera, kablera och dokumentera utrustning i datorhallar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Teknikkoordination, vilket innefattar att ta emot behov/beställningar till centret för att sedan utföra och återkoppla krig behoven
Genomföra installationer och lokala anpassningar, specificera krav och utgöra gränssnitt mot andra delar av verksamheten
Ha kontakt med leverantörer, användare och uppdragsledare
Grundläggande datorhallsservice samt omsätta/byta materiel
Grundläggande felsökning och installation av arbetsplats
Rollen befinner sig i en spännande uppbyggnadsfas, vilket ger dig stort ansvar och du kommer i hög grad arbeta självständigt. Inrikes resor är en del av tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen med teknisk inriktning
Nyligen arbetat med liknande arbetsuppgifter, exempelvis servicedesk, first line support och/eller IT-tekniker i minst ett par år
Erfarenhet av felsökning av IT-system
Erfarenhet av att arbete med Windowsserver och klient
Goda kunskaper i svenska med förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift
Kunskaper i engelska med förmåga att kunna ta till sig teknisk dokumentation
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av Agilt arbetssätt
Erfarenhet av att arbeta med nätverk, koppar och fiberinstallationer
Erfarenhet av dokumentationssystem
Erfarenhet av att ha jobbat med elarbeten
Praktisk erfarenhet av datorhallens infrastruktur
Yrkesutbildning med El-inriktning eller IT-inriktning
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Serviceinriktad: Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Personlig mognad: Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Självgående: Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Om NCSC och FRA
NCSC:s uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. Just nu är NCSC i en expansiv utvecklingsfas där du får möjlighet att vara med och bygga upp en central kontaktpunkt för Sveriges cybersäkerhet. NCSC är sedan 2024 en del av FRA.
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.ncsc.se
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är för närvarande belägen i Tomteboda, Solna. Inom några år ska nya lokaler stå klara i Bergshamra. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-557 40 83. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-11-30.
Referensnummer 2025FRA739-4
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
