IT-tekniker med inriktning applikationsdrift
2025-08-22
Vi söker nu 1-2 erfarna IT-tekniker med fokus på applikationsdrift till vår kund. Uppdraget hos denna myndighet i Norrköping kräver god teknisk bredd, samarbetsförmåga och vana att arbeta i komplexa IT-miljöer.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Som IT-tekniker kommer du att arbeta med drift och förvaltning av applikationer i en större IT-miljö. Rollen är bred och innebär både tekniska och kommunikativa inslag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Daglig drift och förvaltning av applikationer
• Aktivt deltagande i projekt kopplade till system och applikationsförvaltning
• Samarbete med interna förvaltningsorganisationer
• Kontakter med externa leverantörer samt dialog med verksamheten
• Dokumentation av arbetsmoment, konfigurationer och rutiner
• Hantering av applikationer med säkerhetskrav
• Felsökning och optimering i Windows-baserade miljöer
Det underlättar om du har erfarenhet av HR-system men det är inte ett krav.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som är en självgående och samarbetsvillig tekniker med stark ansvarskänsla. Du har god generell teknisk kompetens och är van vid att kommunicera med både tekniker, verksamhet och externa parter.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Flerårig erfarenhet av generell applikationsdrift och förvaltning (nivå 4)
• God kunskap om Windows-operativsystem
• Förståelse för IT-säkerhet i applikationer
• Vana av att arbeta i projektmiljö
• Förmåga att dokumentera ditt arbete noggrant
• Erfarenhet av samarbete i team samt med olika intressenter i organisationen
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av drift/förvaltning av HR-system
• Erfarenhet av ITIL-processer
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
