IT-Tekniker (M365-Specialist)
2026-02-04
Vill du vara med och stärka en samhällsviktig funktion och arbeta i en komplex miljö med höga krav på robusthet, säkerhet och samarbete, samtidigt som du utvecklar vår M365-plattform? Hos oss finns stora möjligheter för dig som vill växa både på djupet och bredden inom ett eller flera områden.
Vi skapar möjligheter och förutsättningar, sedan är det du och teamet som gör skillnaden. Var med och göra samhället möjligt!
Om jobbet
Skatteverket går nu in i en ny fas av uppbyggnad och innovation där vi kommer att leverera IT-tjänster och IT-drift till fler statliga myndigheter. För att möta detta behov skalar vi upp och stärker våra team med nya medarbetare som vill bidra till leveransen av samhällsviktiga tjänster.
Du blir en del av Skatteverkets tekniska tjänsteenhet (STT) med cirka 600 medarbetare. Vi ansvarar för utveckling, underhåll och drift och levererar tjänster inom infrastruktur, plattformar och IT-arbetsplats till flera myndigheter. Du tillhör Sektionen för Digitalt Samarbete med placering i Sundbyberg, där vi idag är 19 kollegor.
Teamet du ingår i ansvarar för samarbetsplattformen med tjänster som SharePoint, Exchange, Teams och Outlook. Vi har nyligen rullat ut M365 och arbetar i en hybrid miljö som kommer att utvecklas vidare till en hybrid multitenant-lösning när vi nu börjar leverera till fler myndigheter.
I rollen arbetar du tillsammans med teamet för att utveckla och förvalta samarbetsplattformen både on-prem och i M365, med särskilt fokus på Teams och Exchange. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar incidenthantering, felsökning, förvaltning och utveckling. Du håller dig uppdaterad om nya funktioner och rekommenderade arbetssätt inom Microsoft 365 och föreslår förbättringar som stärker säkerhet och produktivitet. Du bidrar även genom kompetensöverföring, deltagande i projekt och utveckling av interna processer och rutiner.
Skatteverkets IT-avdelning arbetar aktivt för att skapa en inkluderande arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald, där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och IT-säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- vara en teamspelare och se till både gruppens och din egen prestation
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker och att kunna tänka om när det behövs
- vara nyfiken, gilla utmaningar och ha förmågan att driva din egen och verksamhetens utveckling framåt
- ha ett strukturerat arbetssätt och god leveransförmåga
- ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska, samt även på engelska.
Vidare ska du även ha:
- relevant eftergymnasial utbildning inom it, alternativt flerårig och relevant arbetslivserfarenhet inom it-området
- flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av Microsoft Exchange Server
- aktuell och relevant erfarenhet av Windowsserver i större miljöer
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att arbeta med och förstå Active Directory, Microsoft Entra och Microsoft 365 Admin Center
- aktuell och relevant erfarenhet av Exchange Online och Teams, inklusive policyer, arkitektur, förvaltning, konfiguration, felsökning och integrationer
- förståelse för Microsoft Copilot-funktioner i M365 och hur dessa kan användas för att effektivisera arbete i Teams och Outlook/Exchange Online
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att automatisera med hjälp av PowerShell
Vidare är det också önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: ITIL-ramverket, SAFe eller andra agila arbetssätt, arbete inom offentlig sektor, hybrid- och multitenant-miljöer samt low-code-lösningar såsom Power Automate och Power Apps.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare, med placering i Sundbyberg och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
