IT-tekniker | Göteborg | Experis

2026-04-21
Vill du vara den som gör vardagen smidig för användarna genom att lösa tekniska utmaningar och bidra med ett serviceinriktat och lösningsorienterat arbetssätt? Vi söker just nu en IT-supporttekniker som vill arbeta i en modern och innovativ industrimiljö!Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en strukturerad och serviceorienterad IT-supporttekniker för uppdrag hos en av våra kunder inom industrisektorn. I denna roll blir du en viktig del av deras supportfunktion och stöttar en produktionsnära miljö där stabil IT-drift är avgörande.
Du hanterar dagliga incidenter, övervakar kritiska system och bidrar till att utveckla arbetssätt och rutiner. Här trivs du som gillar ordning, analys och att lösa problem som direkt påverkar verksamhetens produktion och flöden.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Administrera, följa upp och dokumentera ärenden i kundens ärendehanteringssystem.
• Koordinera och lösa incidenter - både självständigt och tillsammans med dina kollegor
• Bidra till effektiva supportflöden genom att följa upp och driva incidenter framåt.
• Ansvara för övervakning av servrar, system och integrationer i kundensmiljö.
• Hantera larm snabbt och enligt rutin för att minimera påverkan på industridriften.
• Arbeta med förbättringar av monitorering, larmregler och underhållsprocesser.
• Vid behov stötta kundens fabriksnära onsite-support.
Varför den här rollen sticker ut
Du får jobba nära verksamhetens hjärta - där varje lösning du gör påverkar produktionen på riktigt. Kombination av support, incidenthantering, systemövervakning och förbättringsarbete. En arbetsplats som satsar på struktur, teknik och moderna processer. Du blir del av Experis - global räckvidd, stabilitet och många karriärmöjligheter!
Vi söker dig som har:
• 1-3 års erfarenhet som IT-supporttekniker eller liknande
• Kunskaper om ärendehanteringssystem
• Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort
Vem är du?
Vi tror att du är någon som:
• Tar ansvar och gillar ordning och struktur.
• Trivs med att hjälpa andra - och förklara teknik på ett enkelt sätt.
• Har positiv energi, nyfikenhet och viljan att utvecklas.
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Praktisk information
• Placeringsort: Göteborg.
• Omfattning: Heltid.
Vill du ta nästa steg i din IT-karriär? Välkommen till Experis! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Fabriksgatan 1 (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fabriksgatan 1 Kontakt
Sarvin Rezvani Sarvin.Rezvani@se.experis.com Jobbnummer
9867174