IT-tekniker, Digitala arbetsplatsen
2026-03-09
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Oxelösund
, Trosa
, Västervik
, Södertälje
Sveriges vackraste arbetsplats söker
IT tekniker, Digitala arbetsplatsenmed placering i Norrköping
Brinner du för användarnära tjänster och vill jobba tillsammans med verksamheten för att ta fram användarvänliga, säkra och stabila lösningar. Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker IT-tekniker som ska jobba inom ett eller flera områden inom Digital arbetsplats. Aktuella områden innefattar i nuläget manageringsplattformar för klienter samt telefoner. Arbetet innebär även att man arbetar med hård- och mjukvara inom PC, bärbart, tunna terminaler och telefoner. Som en del av rollen ingår bland annat att sköta drift och djupare felsökning av befintliga plattformar och tillhörande klienter, ta fram och införa nya lösningar, delta i projekt och uppdrag som expert inom området samt att omvärldsbevaka ansvarsområdet.
Vem är du?
Vi söker dig som har;
• Minst 3 års erfarenhet att arbeta med PC, bärbart, tunna terminaler eller telefoner, både hårdvara och mjukvara
• Minst 3 års erfarenhet kring tillbehör till klienthårdvara och dess funktion, ex kortläsare, dockningsstationer, ljudenheter och headset.
• Erfarenhet av att jobba med manageringsverktyg för PC, bärbart eller telefoner, ex Microsoft endpoint configuration manager, Igel UMS, MDM/EMM eller HP Device Manager.
• Erfarenhet att arbeta med Windows 11
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
• Erfarenhet av att jobba med windows servermiljöer
• Erfarenhet av att jobba med Script, ex powershell
• Erfarenhet av att jobba med Group Policys
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som trivs med att samarbeta nära kollegor och användare, och som naturligt bygger goda relationer både internt och externt. Du är serviceinriktad och strävar alltid efter att leverera smidiga och högkvalitativa lösningar, oavsett om det gäller hårdvara, mjukvara eller mobilitet. Som självgående IT-tekniker tar du egna initiativ för att driva arbetet framåt, identifiera förbättringsmöjligheter och införa nya lösningar. Du är lösningsorienterad och hanterar tekniska utmaningar på ett effektivt sätt, samtidigt som du är stabil och stresstålig, vilket gör att du kan arbeta med flera uppgifter och komplexa situationer utan att tappa fokus. Med ditt engagemang och din proaktivitet blir du en värdefull resurs i teamet och bidrar till att våra plattformar och klienter fungerar optimalt.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas i augusti 2026 (eller enligt överenskommelse).
Intervjuer kommer att hållas via Skype vecka 15-16.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Chef Maria Jideström, 010-4786386 eller maria.jidestrom@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 7 april 2026.
Diarienummer: 26-02042
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654), http://www.sjofartsverket.se/ Kontakt
Maria Jideström maria.jidestrom@sjofartsverket.se Jobbnummer
9784086