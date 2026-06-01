Scrum Master - Konsultuppdrag i en större agil organisation
Edge Of Talent AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edge Of Talent AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Scrum Master – Konsultuppdrag i en större agil organisation
Brinner du för agila arbetssätt och motiveras av att hjälpa team att nå sin fulla potential? Vill du vara med och skapa effektiva, hållbara och högpresterande team i en komplex organisation med många kontaktytor?
Vi söker nu en Scrum Master för ett långsiktigt konsultuppdrag hos en av våra kunder i Stockholm.
Din roll
Som Scrum Master kommer du att ha en central roll i att stötta och utveckla flera agila team. Du ansvarar för att skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt, hög leveransförmåga och kontinuerlig förbättring. Rollen innebär nära samarbete med teammedlemmar, produktägare och andra Scrum Masters i en organisation där samverkan och lärande står i fokus.
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och inspirerande, och som drivs av att coacha team och individer mot gemensamma mål.
Ditt ansvar
I rollen kommer du bland annat att:
Planera, facilitera och utveckla teamens agila ceremonier
Stötta team och produktägare i backlogghantering och prioriteringsarbete
Arbeta operativt i agila verktyg för uppföljning och strukturering av arbetet
Identifiera och undanröja hinder som påverkar teamens leveransförmåga
Skapa struktur och arbetssätt som stärker teamens effektivitet och självorganisering
Driva förbättringsinitiativ och bidra till kontinuerligt lärande
Implementera och följa upp metoder för att mäta teamens utveckling, kapacitet och leveransförmåga
Säkerställa tydlig kommunikation kring mål, leveranser och prioriteringar tillsammans med produktägare
Stötta samarbete mellan team och hantera beroenden i större leveransmiljöer
Bidra till ett positivt och engagerande arbetsklimatPubliceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 2 års erfarenhet som Scrum Master och/eller Team Coach i agila organisationer
Minst 2 års erfarenhet av att facilitera agila ceremonier och coacha team samt produktägare i agila arbetssätt
Minst 2 års erfarenhet av arbete i större organisationer med flera team och komplexa beroenden
Minst 1 års erfarenhet av att självständigt driva förbättringsarbete inom agila team
Minst 2 års praktisk erfarenhet av Jira, Azure DevOps eller motsvarande agila verktyg
Erfarenhet av backlogghantering, planering och uppföljning
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med många olika intressenter
Förmåga att skapa engagemang, struktur och framdrift i team
Meriterande erfarenheter
Det är extra meriterande om du har:
Erfarenhet av att koordinera och hantera beroenden mellan flera team
Erfarenhet av att facilitera större workshops, exempelvis PI Planning, Open Space eller liknande forum
Erfarenhet från offentlig sektor
Erfarenhet av förändringsledning och organisationsutveckling
Certifieringar inom Scrum, SAFe eller andra agila ramverk
Placering
Stockholm.
Uppdraget erbjuder en flexibel hybridmodell med möjlighet att arbeta både på plats och på distans. Fördelningen sker utifrån verksamhetens behov och är i dagsläget ungefär 50 % kontor och 50 % distansarbete.
Tidplan och omfattning
Start: 2026-08-17 Slut: 2028-08-16
Förlängningsmöjlighet: Uppdraget kan förlängas med ytterligare 1 + 1 år.
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka.
Beskrivning av uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag hos en större organisation som befinner sig i en spännande utvecklingsresa där agila arbetssätt spelar en viktig roll för verksamhetens framgång. Du kommer att arbeta nära flera team och bidra till att utveckla arbetssätt, samarbete och leveransförmåga i en miljö där kontinuerlig förbättring och kunskapsdelning är centrala delar av kulturen.
Uppdraget erbjuder en stimulerande vardag med många kontaktytor, stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka både teamens utveckling och organisationens agila mognad.
Är du en engagerad Scrum Master som vill göra verklig skillnad och hjälpa team att lyckas tillsammans? Då ser vi fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till ett spännande och långsiktigt uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7827390-2028109". Arbetsgivare Edge of Talent AB
(org.nr 556997-1871), https://edgeoftalent.teamtailor.com
Centralplan 15 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Edge of Talent Jobbnummer
9939355