Scrum Master - Konsultuppdrag i en större agil organisation

Edge Of Talent AB / Datajobb / Stockholm
2026-06-01


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Edge Of Talent AB i Stockholm, Solna, Danderyd, Huddinge, Sollentuna eller i hela Sverige

Scrum Master – Konsultuppdrag i en större agil organisation
Brinner du för agila arbetssätt och motiveras av att hjälpa team att nå sin fulla potential? Vill du vara med och skapa effektiva, hållbara och högpresterande team i en komplex organisation med många kontaktytor?
Vi söker nu en Scrum Master för ett långsiktigt konsultuppdrag hos en av våra kunder i Stockholm.
Din roll
Som Scrum Master kommer du att ha en central roll i att stötta och utveckla flera agila team. Du ansvarar för att skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt, hög leveransförmåga och kontinuerlig förbättring. Rollen innebär nära samarbete med teammedlemmar, produktägare och andra Scrum Masters i en organisation där samverkan och lärande står i fokus.
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och inspirerande, och som drivs av att coacha team och individer mot gemensamma mål.
Ditt ansvar
I rollen kommer du bland annat att:

Planera, facilitera och utveckla teamens agila ceremonier

Stötta team och produktägare i backlogghantering och prioriteringsarbete

Arbeta operativt i agila verktyg för uppföljning och strukturering av arbetet

Identifiera och undanröja hinder som påverkar teamens leveransförmåga

Skapa struktur och arbetssätt som stärker teamens effektivitet och självorganisering

Driva förbättringsinitiativ och bidra till kontinuerligt lärande

Implementera och följa upp metoder för att mäta teamens utveckling, kapacitet och leveransförmåga

Säkerställa tydlig kommunikation kring mål, leveranser och prioriteringar tillsammans med produktägare

Stötta samarbete mellan team och hantera beroenden i större leveransmiljöer

Bidra till ett positivt och engagerande arbetsklimat

Publiceringsdatum
2026-06-01

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Minst 2 års erfarenhet som Scrum Master och/eller Team Coach i agila organisationer

Minst 2 års erfarenhet av att facilitera agila ceremonier och coacha team samt produktägare i agila arbetssätt

Minst 2 års erfarenhet av arbete i större organisationer med flera team och komplexa beroenden

Minst 1 års erfarenhet av att självständigt driva förbättringsarbete inom agila team

Minst 2 års praktisk erfarenhet av Jira, Azure DevOps eller motsvarande agila verktyg

Erfarenhet av backlogghantering, planering och uppföljning

God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med många olika intressenter

Förmåga att skapa engagemang, struktur och framdrift i team

Meriterande erfarenheter
Det är extra meriterande om du har:

Erfarenhet av att koordinera och hantera beroenden mellan flera team

Erfarenhet av att facilitera större workshops, exempelvis PI Planning, Open Space eller liknande forum

Erfarenhet från offentlig sektor

Erfarenhet av förändringsledning och organisationsutveckling

Certifieringar inom Scrum, SAFe eller andra agila ramverk

Placering
Stockholm.
Uppdraget erbjuder en flexibel hybridmodell med möjlighet att arbeta både på plats och på distans. Fördelningen sker utifrån verksamhetens behov och är i dagsläget ungefär 50 % kontor och 50 % distansarbete.
Tidplan och omfattning
Start: 2026-08-17 Slut: 2028-08-16
Förlängningsmöjlighet: Uppdraget kan förlängas med ytterligare 1 + 1 år.
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka.
Beskrivning av uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag hos en större organisation som befinner sig i en spännande utvecklingsresa där agila arbetssätt spelar en viktig roll för verksamhetens framgång. Du kommer att arbeta nära flera team och bidra till att utveckla arbetssätt, samarbete och leveransförmåga i en miljö där kontinuerlig förbättring och kunskapsdelning är centrala delar av kulturen.
Uppdraget erbjuder en stimulerande vardag med många kontaktytor, stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka både teamens utveckling och organisationens agila mognad.
Är du en engagerad Scrum Master som vill göra verklig skillnad och hjälpa team att lyckas tillsammans? Då ser vi fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till ett spännande och långsiktigt uppdrag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7827390-2028109".

Arbetsgivare
Edge of Talent AB (org.nr 556997-1871), https://edgeoftalent.teamtailor.com
Centralplan 15 (visa karta)
111 64  STOCKHOLM

Arbetsplats
Edge of Talent

Jobbnummer
9939355

Prenumerera på jobb från Edge Of Talent AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Edge Of Talent AB: