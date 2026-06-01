Mjukvaruutvecklare inom Radar- och LiDAR-integration
Avaron AB / Datajobb / Göteborg
2026-06-01
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du arbeta nära utvecklingen av nästa generations AD/ADAS-lösningar, där robust radar- och LiDAR-data är avgörande för att perception, simulering och deep learning ska fungera i praktiken. Du blir en del av en tekniskt avancerad miljö inom fordonsindustrin och arbetar med hela kedjan – från embeddednära hantering och avkodning av sensordata till datakvalitet, analys och storskaliga dataflöden. Rollen passar dig som gillar att röra dig mellan mjukvaruutveckling, sensorteknik och dataintensiva system, och som vill samarbeta tätt med både interna team och externa sensorleverantörer. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur framtidens sensorplattformar byggs och kvalitetssäkras.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och underhåller mjukvara för vidarebefordran, administration och avkodning av radar- och LiDAR-data.
Du designar och förbättrar kontroller för datakvalitet genom hela sensorflödet.
Du analyserar sensordata och bidrar till att göra dataflödena mer robusta, spårbara och användbara.
Du är med och designar samt vidareutvecklar mjukvara kopplad till radar- och LiDAR-integration.
Du samarbetar med sensorleverantörer och team inom perception, simulering och deep learning.
Du automatiserar bygg-, test- och utvärderingsflöden inom CI/CD.
Du arbetar både nära embeddedutveckling och med storskalig hantering av sensordata.
KravDu har M.Sc. eller PhD inom Computer Science, Electrical Engineering, Engineering Physics, Mechatronics eller motsvarande område.
Du har avancerad erfarenhet av C++.
Du har erfarenhet av Python för scripting, verktygsutveckling och dataanalys.
Du har erfarenhet av att arbeta med sensordata, till exempel radar, LiDAR eller närliggande sensorområden.
Du har god kunskap inom Unix/Linux.
Du har erfarenhet av Git.
Du har erfarenhet av antingen AUTOSAR, Automotive Ethernet och PDU-baserad kommunikation, eller datapipelines och storskalig hantering av sensordata.
Du trivs med att arbeta självständigt och i nära samarbete med andra team.
Du kan genomgå en bakgrundskontroll före start.
MeriterandeErfarenhet av Bazel eller liknande storskaliga byggsystem.
Erfarenhet av att använda Agentic AI-verktyg i utvecklingsprocesser.
Erfarenhet av fordonstestning och sensordiagnostik.
Kunskap inom ISO 26262 och funktionell säkerhet.
Erfarenhet från AD/ADAS-utveckling.
Erfarenhet av PostgreSQL eller annan databas- och datapipelineerfarenhet.
Erfarenhet av simuleringsmiljöer och framtagning av träningsdata för deep learning.
Svenskt B-körkort.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7827295-2028110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5
)
411 03 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
