IT-tekniker Citrix Netscaler
2026-03-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vi söker nu en driven och engagerad IT-tekniker som ansvarar för att säkerställa att servermiljön, mer specifikt att Netscaler fungerar som det ska. Här kommer du vara med och bidra till att ett grundelement för IT-miljön löper på korrekt, ett viktigt och roligt uppdrag. Du kommer att samarbeta med teammedlemmar och externa partners för att lösa tekniska problem och implementera förbättringar i systemet. Här finns möjlighet att vara bred om viljan finns och även arbeta med virtualisering.
Gruppen Servertjänster är ett team som består av engagerade IT-tekniker, systemansvariga och tekniska arkitekter. Vi ansvarar för Kriminalvårdens virtualisering, lastbalansering och klientsäkerhetskydd. Kriminalvården är under kraftig expansion och vi behöver planera för en miljö som uppfyller både dagens och morgondagens krav.
Som en del av denna grupp jobbar du med positiva och kunniga kollegor som har ett starkt driv att göra ett bra jobb och göra nytta för vår verksamhet. Gruppen jobbar tillsammans med att myndigheten ska ha moderna, användarvänliga och säkra lösningar som underlättar vardagen för vår verksamhet.Kvalifikationer
Du har god samarbetsförmåga och arbetar lika bra i team som självständigt. Du är en problemlösare som hittar effektiva lösningar och din känsla för service gör att du alltid strävar efter att möta behov och förväntningar. Du är strukturerad i ditt arbete och ser till att uppgifter genomförs på ett organiserat sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen eller erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av felsökning inom IT
• Erfarenhet av att arbetat inom IT-infrastruktur
• Erfarenhet av att producera teknisk dokumentation
• Goda kunskaper inom infrastrukturtjänster
• Goda kunskaper inom nätverksteknik
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom Citrix administration
• Utbildning inom specifika/avgränsade IT infrastruktur områden, t.ex produktutbildningar som är applicerbara för tjänsten
• Erfarenhet av arbete med lastbalansering
• Erfarenhet av arbete med virtualisering
• Erfarenhet av arbete med Microsoft infrastrukturtjänster
• Erfarenhet av VMware Vcenter
• Erfarenhet av Citrix infrastruktur administration
• Erfarenhet av Powershell
• Erfarenhet av arbete enligt ITIL
• Kunskap om nätverk och kommunikationsteknik
• Kunskap om lastbalansering
• Kunskap om olika lagringslösningar
• Kunskap om Enterprise IT-miljöer
• Kunskap om Citrix multisession desktop samt single user desktop miljö
• Kunskap om VMware
• Kunskap om Powershell
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
