IT-tekniker 2nd line support
2026-01-20
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
IT-avdelningens grunduppdrag är att säkerställa att Kriminalvården har en funktionell, anpassad och stabil IT-miljö för våra 20 000 interna användare på ca. 145 verksamhetsställen. Arbetet är mycket varierande och ger stora möjligheter att utvecklas inom området.
Som IT-tekniker inom andra linjen IT-användarstöd hanterar du ärenden och tekniska problem som inte kan åtgärdas av första linjen. Du tar kontakt med kriminalvårdens användare via ärendehanteringssystem, telefon och e-post. Du arbetar kontinuerligt med att förbättra våra processer och rutiner samt säkerställer att dokumentation och instruktioner är uppdaterade för grupperingar inom supportprocessen. Du identifierar och eskalerar incidenter och problem och har en koordinerande roll vid driftstörningar.
I rollen säkerställer du att all nödvändig information finns tillgänglig i ärendet för en effektiv vidarehantering av IT-specialister inom tredje linjen, inklusive förvaltningar och grupperingar inom IT-infrastruktur och systemapplikationer. Rollen innefattar även kvalitetsförbättrande insatser i samarbete med andra delar av supportorganisationen. Det inkluderar deltagande i utveckling och införande av nya tekniska lösningar, processer, projektuppdrag samt utbildningsaktiviteter.
Arbetet kräver full närvaro på kontoret.
Vi söker dig som är serviceinriktad, har en vilja att hjälpa och alltid strävar efter att leverera lösningar. Du arbetar bra med andra människor och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare ska du ha förmåga att komma med nya idéer och angreppssätt, vilket kan omsättas i praktiska lösningar som leder till resultat. För att trivas i rollen behöver du kunna anpassa dig snabbt till förändrade omständigheter, med en positiv inställning till förändring. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt för att hålla tidsramar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Flerårig erfarenhet av 1:a eller 2:a linje teknisk support
* Erfarenhet av 2:a linje felsökning och identifiering av komplexa tekniska problem som inte kan lösas på 1:a linjens supportnivå
* Flerårig erfarenhet av att arbeta med ITIL-processer och ärendehanteringssystem
* Goda kunskaper inom behörighetsadministration, t.ex Active Directory
* Mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
* Certifiering inom ITIL
* Erfarenhet av att leda & koordinera incidentarbete, exempelvis MIM (Major Incident Manager)
* Erfarenhet av arbete med IT-support mot flera enheter
* Erfarenhet av att arbeta i projektform
* God förståelse för tekniska miljöer, med kunskap inom både hårdvara och mjukvara, samt hur dessa fungerar tillsammans.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
