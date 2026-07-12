IT-tekniker
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Torsviks skola är en av Sveriges mest framgångsrika grundskolor. Skolan grundades 1907 och är Lidingös mest centralt belägna grundskola för årskurserna F-9, med bara 15 min resväg från T-centralen. Närhet till både kommunikationer, centrum och naturen gör Torsviks skola till en extra attraktiv arbetsplats. Skolan tar emot ca 780 elever i årskurs f-9.
Lidingö stad har 11 kommunala grundskolor där vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande, vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del av det digitala samhället och lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Hos oss utvecklas skolledare och lärare tillsammans – vi ser, stöttar och lyfter varandra, så att både talang och arbetsglädje växer.
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-12Arbetsuppgifter
Som IT-tekniker hos oss blir du en viktig del av vår skoldag, där ditt främsta fokus är att stötta elever och lärare i deras digitala vardag. Eftersom vi har 1:1-lösningar har alla på skolan egna verktyg i form av PC, Chromebooks eller iPads, och du finns till hands för att se till att tekniken fungerar som den ska.
Det praktiska stödet är en stor del av jobbet. Det innebär att du hjälper till med allt från krånglande datorer till att fixa igång kopiatorer, projektorer och ljudsystem när det behövs. Men rollen sträcker sig längre än bara felsökning du blir också ett värdefullt bollplank i våra pedagogiska och strategiska IT-diskussioner, där vi tillsammans tittar på hur tekniken kan utveckla undervisningen. Dessutom är du med både före och under skolans olika aktiviteter. Det kan handla om att förbereda systemen inför digitala nationella prov eller att se till att allt ljus och ljud sitter perfekt när det är dags för skolavslutning. Tjänstenpassar dig som trivs i en levande miljö, uppskattar variation och vill göra skillnad för både unga och vuxna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning med it-inriktning eller motsvarande dokumenterad kunskap genom arbetslivserfarenhet, gärna från skolans värld. Kännedom om kommunala organisationer är meriterande. Du har din grund i tekniskt kunnande men vi lägger också stor vikt vid förmåga till bra bemötande och engagemang för att ge bra service.
Som person är du lyhörd och prestigelös med förmåga att bidra till ett gott arbetsklimat inom enheten. Du är kommunikativ och serviceinriktad. Som IT-tekniker krävs det att du är en händig och praktisk person som gillar att hitta lösningar. Du behöver även vara självgående i ditt arbete och gilla att ge service.
I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. De ger oss vägledning i hur vi vill uppfattas och agera för attge god service och det bästa stödet till Lidingöborna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid, 80%.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C335455". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
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181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Grundskola Kontakt
Nås via stadens växel
Facklig representant +4687313000 Jobbnummer
10000290