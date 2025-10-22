IT-tekniker
Stockholms Universitet / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 100 anställda och ca 1 000 studenter per läsår.
Vi undervisar och forskar i naturgeografi, ett brett vetenskapsområde om jordens fysiska och biologiska fenomen, deras egenskaper, processer, mönster och samspel med människan. Vi studerar fenomen kopplade till fysikaliska, kemiska, biologiska, geologiska, miljö- och samhälleliga processer och förändringar i världens landområden och deras vatten-, is- och geologiska formationer, klimatsystem och ekosystem, i relation till varandra och till mänskliga samhällen. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-naturgeografi/.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Är du den stjärna som vi söker som kan bidra till vår verksamhet med en lång och bred erfarenhet inom IT-stöd och hantering av servrar? Vi kan erbjuda en spännande miljö där du får arbeta många olika IT-relaterade arbetsuppgifter, och tillsammans med vår nuvarande systemadministratör, ta ansvar för hela institutionens IT-miljö. I dina arbetsuppgifter ingår:
- Drift och underhåll av fysiska och virtuella (vSphere/Horizon) Windows-servrar, Linux-servrar
- Grundläggande Active Directory hantering
- Säkerhetskopiering av data
- Användarstöd för gängse kontorsprogram, projektorer, konferenssystem och annan IT-relaterad utrustning
- Inköp av IT-utrustning och licenser
- Felsökning och problemlösning i hård- och mjukvara på klienter med Windows, MacOS, Linux, samt Windows ServerKvalifikationer
- Utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Flerårig arbetslivserfarenhet inom IT
- Drift och underhåll av IT-miljöer baserade på Windows Server och Active Directory med en flora av klienter
- Virtualisering - gärna vSphere
- Felsökning och problemlösningar utav hårdvara, mjukvara och nätverk
- Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Teknisk kunskap och erfarenhet av en eller flera följande tekniker är meriterande:
- Erfarenhet av IT-drift vid högskola/universitet
- Programmering och skriptkunskaper i t ex C#, VBScript eller PowerShell
- Erfarenhet av msi-paketering eller motsvarande automatiserad distribution av applikationer
- Erfarenhet av programvaror såsom ArcGIS, Matlab, ENVI
Vi tror att du har relevant utbildning, men framförallt lång erfarenhet inom drift av "back end", men att du även haft ett fokus på användare. Vidare är du pedagogisk och har en känsla för människor. Du har ett strukturerat och ordningsamt arbetssätt. I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 6 månader Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde januari 2026.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av administrativ chef Katrin Lindroth, tfn 08-16 48 09, mailto:katrin.lindroth@natgeo.su.seSå ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3781-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Institutionen för naturgeografi Jobbnummer
9569132