IT-tekniker - Luleå
2025-09-13
Vi söker en IT-tekniker för att jobba med säkerhetsskyddsklassade IT-miljöer! Vill du vara med och forma framtiden i en växande IT-organisation där säkerhet och service hänger ihop? Drömmer du om att kombinera teknik, samhällsnytta och säkerhet? Då kan det här vara din nästa utmaning - vi söker dig!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där ditt arbete gör verklig skillnad för Sveriges trygghet och framtid.
Din vardag - bidra till vår utveckling med fokus på säkerhet
IT-enheten består idag av 44 personer, och planerar för ytterligare utökning under året. Vi arbetar med såväl administrativa IT-miljöer som med säkerhetsskyddsklassade, och där utveckling och engagemang är viktigt för oss. Vi arbetar ständigt med vår kompetensutveckling och vi är måna om att alla tar del av olika utbildningsinsatser.
Vi söker nu en erfaren IT-tekniker som brinner för teknik och support och som kan bli IT-enhetens förlängda arm i Luleå. Dina arbetsuppgifter kommer att variera från installationer och felsökning av PC och skrivare till att patcha nätverksuttag. Du kommer att utföra supportarbete inom både administrativa och säkerhetsskyddsklassade IT-miljöer.
Du kommer också att hantera behörigheter, licenser, beställningar och delta i olika projekt och aktiviteter.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, annan utbildning eller alternativt förvärvad kompetens genom yrkeslivserfarenhet som vi bedömer likvärdigt. Du ska ha arbetslivserfarenhet från IT-supportarbete i företagsmiljö som IT-tekniker eller IT-supporttekniker. Vi vill att du ska ha erfarenhet från ett ärendehanteringssystem samt erfarenhet av felsökning, installation och support av Microsoftbaserade klienter, skrivare och administration av användare i Microsoft Active Directory.
Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt goda kunskaper i engelska. Du har också god administrativ förmåga. Svenskt medborgarskap är ett krav samt körkort B.
Det är meriterande om du har gymnasieutbildning med IT inriktning samt att du har någon utbildning inom IT-säkerhetsområdet. Har du arbetat med säkerhetsskyddsklassificerade IT-miljöer och- eller arbetat med smarta kort och specifika hårdvarulösningar i säkra miljöer är det till din fördel. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med servrar och nätverk samt van att hantera mjukvarulicenser.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Som person är du noggrann, serviceinriktad och har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du är även kvalitetsmedveten och har ett eget driv och engagemang i ditt arbete samt arbetar strukturerat och har en god analytisk förmåga. Att aktivt stötta organisationen och bidra till kunskapsöverföring med dina kollegor ser du som en naturlig del i ditt arbete.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 5 oktober 2025. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Kati Jansson 010-44 44 344, biträdande IT-chef Mikael Dahlberg 010-44 44 118 eller rekryteringsspecialist Fredrik Dyrvik 010-44 45 647. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
