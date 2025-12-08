IT-Systemtekniker med erfarenhet av M365 /Azure
2025-12-08
Vill du bli en del av ett sammansvetsat team, med möjlighet att tillsammans förbättras och utvecklas? Är du strukturerad och ambitiös och vill jobba på ett företag som lyfter sina medarbetare för att lyckas i sin roll? Då har vi jobbet för dig.
Hos oss får du trevliga, vassa kollegor som gillar det vi gör och har kul på jobbet. Vi jobbar för att det ska finnas en bra balans mellan arbete och privatliv. I koncernen har vi högt uppsatta mål och ett mål är att vi ska ha dom nöjdaste medarbetarna i branschen.
Vi vill vara bäst i branschen på att ta hand om våra medarbetare, och det gör vi genom delaktighet, personligt ansvar, utveckling och en bra teamkänsla.
Om Nordlo
Nordlo bildades 2018, med fokus på rådgivning och lokal förankring ska den nya koncernen bli en stark nordisk utmanare inom molntjänster, infrastruktur och digitalisering för såväl nationella som
internationella organisationer.
Nordlo har idag 1000 medarbetare på 46 orter i Sverige och Norge.
Nordlo Växjö & Ljungby har idag 108 medarbetare som arbetar på våra kontor i Växjö och Ljungby.
Vi söker dig som
Vi söker nu Systemtekniker som vill vara med och stötta och vägleda kunderna i deras digitaliseringsresa med hjälp av våra IT-lösningar. För att passa in i rollen som Systemtekniker ser vi gärna att du arbetat med IT-drift i ett par år eller i en liknande roll. Du har en väl dokumenterad utbildning eller annan dokumenterad erfarenhet inom området. Du är driven, engagerad och gillar strukturerad problemlösning. Ett professionellt sätt och att du gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras dagliga arbete ser vi som en självklarhet.
Primära arbetsuppgifter kommer vara installation, förvaltning, utveckling och stöd till våra kunders IT-miljöer. Arbetsuppgifterna kommer att variera beroende på uppdrag och kund.
För tjänsten förväntas du ha goda kunskaper i:
- O365/Azure
- Windows server
- Managering funktioner så som (Active Directory, Group Policy, DNS)
Du behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift
B-körkort är ett krav.
Intervjuer görs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
