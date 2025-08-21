IT-supporttekniker | Umeå | Experis
2025-08-21
Är du go-to personen när teknikstrul blir vardag? Drivs du av att dyka djupt in i teknisk problemlösning? Som IT-tekniker på Experis skapar du din framtid i en kultur där du är med och formar IT-landskapet. Sätt dig bekvämt, för här kommer din biljett till Experis-resan!Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Drivs du av att dyka djupt in i problemlösning och erbjuda förstklassig service? Som IT-tekniker på Experis kommer du inte bara lösa dina kollegors IT-relaterade problem utan också utvecklas och utmanas dagligen. Ditt uppdrag innefattar allt från att säkerställa den dagliga driften till felsökning, systemadministration, nätverkshantering, IT-säkerhet, anpassningar och installationer. Du är nyckeln till ett smidigt IT-landskap och din insats kommer vara lösningen på andras tekniska huvudvärk! Hos oss får du inte bara möjligheten att arbeta självständigt utan också att skapa starka band med dina kollegor, vilket ger dig inte bara ett brett nätverk utan också nya kunskaper. Här kommer du möta du varierade arbetsuppgifter som gör att ingen dag är den andra lik!
Att jobba som konsult via Experis är inte bara spännande utan också lärorikt. För oss är det viktigt att du som konsult blir och känner dig som en del av Experis-teamet redan från dag ett. Du kommer att vara anställd hos oss på Experis och jobba ute hos någon av våra kunder.
Nyfiken på att veta mer? Ta kontakt med Vilma eller Dara, så berättar vi mer än gärna mer!
Vi söker dig som har:
* Högre utbildning inom IT och minst 1 års erfarenhet som IT-tekniker eller likvärdigt
* Kunskaper om ärendehanteringssystem
* Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
* Kunskaper i Microsoft Office eller likvärdigt
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Saknar du högre utbildning? Längre relevant arbetslivserfarenhet (minimum 3 år) som IT-tekniker kan kompensera för detta.
Vem är du?
Vi tror att du är en flexibel och ansvarstagande person med tekniskt intresse. Noggrannhet, serviceinriktning och förmågan att kommunicera med olika typer av människor är viktigt för oss. Men framför allt ser vi att du har en positiv inställning, är driven och vill utvecklas!
Om Experis
Experis är ett ledande konsultbolag inom IT/Tech i Sverige och del av den globala koncernen ManpowerGroup. Som konsult hos Experis får du chansen att avancera snabbt. Vi hjälper dig att ta nästa karriärsteg inom IT utifrån dina unika talanger. Tillsammans lägger du och din konsultchef upp en plan som möter dina karriärmål. Hos oss har du en trygg anställning och kan se fram emot både spännande arbetsuppgifter och ett nätverk av trevliga och kompetenta kollegor.
Experis har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Övrig information
Detta är en generell annons för flertalet olika roller inom IT-administration. När du skickar in din ansökan till oss kommer vi att granska den och bedöma om din profil matchar våra behov. Vi kommer därefter att bjuda in dig till en dialog med någon av våra Talent Acquisition Specialists om du har en matchande profil. Oavsett hur processen fortlöper kommer du alltid att få återkoppling.Så ansöker du
Låter detta intressant? Sök jobbet redan idag, urval sker löpande! Vi tar inte emot ansökningar via mail, men om du har frågor är du välkommen att kontakta Dara på mailadress dara.tysani@se.experis.com
eller Vilma på mailadress vilma.andersson@se.experis.com Ersättning
