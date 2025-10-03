IT-supporttekniker till offentlig verksamhet i Malmö
2025-10-03
Är du en service- och lösningsorienterad person med erfarenhet av IT-support? Vi söker dig som vill bidra med din kompetens i en samhällsviktig organisation, där du blir en nyckelperson i att säkerställa att IT-stödet fungerar smidigt och professionellt.Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Vår kund är en större offentlig organisation med verksamhet i Malmö. Här arbetar man långsiktigt och strukturerat för att skapa samhällsnytta, där du kommer bli en viktig del av att förenkla och effektivisera vardagen för många medarbetare. Mer information om företaget ges längre fram i rekryteringsprocessen.
Tjänsten är inledningsvis ett konsultuppdrag på 2 månader, med möjlighet till förlänging, där anställningen sker via oss på Mero. Om tjänsten
Som IT-suporttekniker hos vår kund kommer ditt främsta ansvarsområde vara att erbjuda kvalitativ 1st-line support till verksamhetens medarbetare. Du blir ofta den första kontakten när användare behöver hjälp och får därför en viktig roll i att skapa en positiv upplevelse.
I rollen ingår att ta emot inkommande samtal och mejl på ett professionellt och serviceinriktat sätt. Du registrerar och dokumenterar ärenden direkt i ärendehanteringssystemet och ser till att de kategoriseras, klassificeras och prioriteras korrekt. Vanliga uppgifter kan till exempel vara felsökning i en Windows- och Office 365-miljö, hantering av skrivare och nätverk, samt att skapa konton och administrera behörigheter i Active Directory. De ärenden som kan lösas direkt hanterar du i 1st-line, medan mer komplexa frågor eskaleras vidare till 2nd-line tillsammans med tydlig dokumentation för fortsatt handläggning. Genom ett strukturerat och serviceinriktat arbetssätt bidrar du till hög kvalitet i supporten och en bra användarupplevelse.
Om dig
Som person ser vi att du är lösnings- och serviceinriktad person, som trivs i en roll där du får hjälpa andra. Du är noggrann i ditt arbete och har en förmåga att arbeta kvalitetsmedvetet med ärendehantering och dokumentation, även när tempot är högt. Utöver detta ser vi gärna att du:
Har en relevant utbildning inom IT
Har tidigare arbetslivserfarenhet av IT-support, med god vana av att arbeta i en Windows- och Office 365-miljö
Har god vana av ärendehantering och administration i Active Directory
Kan kommunicera obehindrat på svenska i såväl tal som skrift
Övrig information
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryteringsansvarig Alice Fredrikson på Alice@mero.se
eller 070-970 01 91. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
