IT-supporttekniker till Malmö!
2026-05-28
Är du serviceinriktad, tekniskt nyfiken och trivs i en roll där du får hjälpa människor varje dag? Nu söker vi en engagerad servicedeskmedarbetare till ett spännande uppdrag i Malmö där du blir en viktig del av ett team som levererar förstklassig IT-support och service.
Om rollen
I rollen som servicedeskmedarbetare arbetar du med att ge användarsupport och hjälpa kunder med allt från felsökning till kontohantering och enklare tekniska frågor. Du blir en central kontaktpunkt för användare och arbetar dagligen i telefon och ärendehanteringssystem.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Felsökning av nätverksutrustning Kontohantering och administration Support kring hårdvara och systemlösningar Hantering av inkommande ärenden via telefon och ärendehanteringssystem Vägledning och teknisk support till användare
Vi söker dig som
Vi tror att du är en person som gillar att lösa problem, har ett professionellt bemötande och trivs i en roll med många kontaktytor.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av Helpdesk / IT-support God teknisk förståelse och vana av felsökning Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift God servicekänsla och kommunikativ förmåga Förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat
Praktisk information
Plats: Malmö Omfattning: Heltid, 40 h/vecka Distansarbete: Ej möjligt Uppdragsperiod: 8 juni 2026 - 30 september 2026
Varför detta uppdrag?
Det här är en fantastisk möjlighet för dig som vill utvecklas inom IT-support i en dynamisk miljö där du får arbeta nära både teknik och människor. Här får du chansen att bygga vidare på din tekniska kompetens samtidigt som du gör skillnad för användarna varje dag.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
