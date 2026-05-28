Hörselingenjör till Tekniska hörselvårdsenheten, Härnösand/Sundsvall
2026-05-28
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Tekniska hörselvårdsenhetens uppdrag är service och reparationer av hörapparter samt att installera hörhjälpmedel i hem- och skolmiljö. Även ingår att underhålla och säkerställa att hörcentralernas hörseltekniskamätutrustning är korrekt fungerande. Enheten har ett nära samarbeta med Hörcentraler samt Hörselrehabiliteringen och Hörselhabiliteringen. I enhetens arbetslag ingår i övrigt hörstekniker och IT-ingenjör. Vi söker en hörselingenjör till oss!
I rollen som hörselingenjör är det primära uppdraget att ansvar för hörcentralernas hörseltekniskamätutrustning och tillhörande programvaror inklusive kalibrering och service. I uppdraget ingår att resa till Regionens Hörcentraler i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Sollefteå, då verksamheten så kräver det. Hos oss erbjuds du flexibla arbetstider.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Härnösand eller Sundsvall, enligt överenskommelse med chef.
ArbetsuppgifterHa ansvar för hörcentralernas hörseltekniska mätutrustning och tillhörande programvaror inklusive kalibrering och service
Stödja och avhjälpa medarbetares problem kring mätutrustning
Samverka med Hörselvårdens IT-ingenjör gällande verksamhetssystemt AuditBase
Samverka med enhetschef i kvalitetsutveckling inom området
Vara hörselteknikerna behjälpliga gällande service av hörapparaters installationer i hemmet
Samverka med enhetschef vid upphandling av hörhjälpmedel och mätutrustning
Delat ansvara för hjälpmedelsbeställningar och lagerhantering
Vara kontaktperson för leverantörer
Ingå i hörselvårdens hjälpmedelsgrupp
KvalifikationerVi söker dig somÄr utbildad gymnasieingenjör eller har arbetslivserfarenheter som verksamheten bedömer likvärdig
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om duHar erfarenhet av att arbeta med vanligt förekommande mätutrustning inom hörselvård, inklusive kalibrering
Har arbetslivserfarenhet som hörseltekniker
Har arbetslivserfarenhet och kunskap i verksamhetssystem AuditBase
Har erfarenhet av arbete med hörselimplantat
Har arbetslivserfarenhet av audiologi, teknisk audiologi och signalbehandling
Har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Flexibel
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:183".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Helena Vestin helena.vestin@rvn.se +4661184641
9933751