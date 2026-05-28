Psykolog till WeMind psykiatri Haninge
Wemind AB / Psykologjobb / Haninge Visa alla psykologjobb i Haninge
2026-05-28
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wemind AB i Haninge
, Habo
, Jönköping
, Falköping
, Borås
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med evidensbaserad psykiatri där din kompetens verkligen gör skillnad?
Hos oss får du en nyckelroll i specialistpsykiatrin, där varje patientmöte är en chans att göra skillnad. I vårt engagerade multiprofessionella team arbetar du med struktur, kvalitet och evidensbaserad vård - där din kompetens både utvecklar vården och skapar bästa möjliga resultat för patienterna.
Att jobba som psykolog på WeMind
Psykologens roll på WeMind är central i arbetet med att garantera våra patienter evidensbaserade vårdprocesser och regelbunden uppföljning. Du kommer arbeta med olika psykiatriska diagnoser, men med fokus inom psykosspektrat. Arbetet innefattar bedömning, individuella samt gruppbaserade psykologiska behandlingar samt olika former av utredningar.
Vi arbetar med mätningsbaserad vård, där behandlingen följs upp med validerade skattningsskalor tillsammans med patienten. Det ökar delaktighet och möjliggör en individualiserad behandling som tillför värde för patienten. Uppföljningen sker digitalt för att minska administrativ belastning.
Din nya arbetsplats
WeMind Haninge är en allmänpsykiatrisk mottagning med ansvar för all specialiserad öppenvårdspsykiatri till innevånarna i Haninge kommun. Arbetsgruppen bestående av ca 30 medarbetare samarbetar mellan yrkeskategorierna med ett gemensamt fokus på evidens och att ge rätt vård till rätt patienter.
Vi erbjuder en välstrukturerad arbetsplats med tydligt ledarskap, korta beslutsvägar, väl utformade vårdprocesser och god stämning.
Vi erbjuder dig
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar
Friskvårdsbidrag via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden kompetensutveckling
Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt
Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja - vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Legitimerad psykolog med inriktning KBT och gärna tre års erfarenhet i yrket
Erfarenhet från specialistpsykiatri, både allmänpsykiatrisk öppenvård och/eller psykosvård (meriterande)
Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar (meriterande)
Du vill arbeta brett inom psykiatrin och trivs med struktur, evidens och systematisk uppföljning. Du arbetar självständigt, tar behandlingsansvar och planerar samt organiserar ditt arbete väl. Samtidigt värdesätter du samarbete, bidrar aktivt med din kompetens och vill vara med och utveckla verksamheten i en lärande och stödjande arbetsmiljö.
Praktisk information
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Omfattning 100%, eller enligt överenskommelse
Placering Haninge
Tillträde enligt överenskommelse
Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2026. Urval sker löpande.
För frågor är du varmt välkommen att kontakta: Yolanda Sandberg, enhetschef, på yolanda.sandberg@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan! Yolanda Sandberg
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7722859-2023290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeMind AB
(org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Rudsjöterassen 7 (visa karta
)
136 40 HANDEN Arbetsplats
WeMind Jobbnummer
9933748