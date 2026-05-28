Servicetekniker Kyla Borås
Vill du arbeta i en roll där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad?Vi söker nu servicetekniker inom kyla som vill vara med och utveckla och säkerställa driften av moderna kyl- och klimatsystem hos våra kunder i Borås.
Hos oss får du ett självständigt och varierande arbete, där du arbetar nära kund och samtidigt är en del av ett kunnigt team med stor teknisk bredd.
Du får möjlighet att jobba med
Som servicetekniker kyla på Caverion hjälper du våra kunder med deras kyl-, och frysutrustningar. Du arbetar med allt från nyinstallationer till schemalagt underhåll och akut service. Ofta genomför du arbetet ensam, men ibland är ni flera som hjälps åt. Det mesta av arbetet sker ute hos våra kunder, och du tar dig mellan uppdragen i en av våra servicebilar. Viktigt att du är serviceinriktad och tycker om kundkontakter och är engagerad och kan jobba både självständigt och i team med dina kollegor. Beredskapsjour ingår.
Vi jobbar stenhårt för att vara bäst i serviceklassen, om du har relevant erfarenhet eller expertis vill vi gärna höra från dig.Du kommer också att arbeta med:
Merförsäljning genom att se möjligheter, föreslå förbättringar och uppdateringar av de tekniska systemen via uppföljningsrapporter
Uppföljning och återrapportering
Planering av eget arbete
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar Vi leder Vi levererar Vi bryr oss
Din bakgrund
Är certifierad kyltekniker (Kategori 1)
Har erfarenhet av service och arbete med kylsystem
Har god förståelse för tekniska system och felsökning
Har B-körkort
Det är meriterande om du även har erfarenhet av el, styr & regler eller ventilation.
Vi erbjuder
Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
Attraktiv förmånsportal
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisbeth Hulander tel. 073-081 74 04 alt. mail lisbeth.m.hulander@caverion.com
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/ bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes. OBS: Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lisbeth Hulander lisbeth.m.hulander@caverion.com +46730817404
