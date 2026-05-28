Träarbetare sökes till Trollhättan
2026-05-28
Om Kunden
Publicingsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i ett tryggt och etablerat bolag och bli en del av vårt team. A-Staffing Construction är ett bolag med lång erfarenhet och gott rykte. Vi sätter stort värde i att leverera kvalitet ut till våra beställare samtidigt som personalen ska må bra. I över femton år har vi arbetat med nyproduktion, renovering, ombyggnad och infrastruktur i både små och stora projekt. I Västsverige har vi arbetat på hundratals projekt alltifrån bostäder, skolor, sjukhus och köpcenter. Om du rör dig i Västsverige så passerar du varje dag någonting vi byggt och det är vi stolta över. Med vår breda erfarenhet och våra trogna och stabila kunder så hittar vi projekt som passar just dig och din bakgrund. Våra beställare är byggföretag och vi arbetar inte mot privatpersoner.
Vi söker just nu ett flertal snickare till olika projekt. Just nu söker vi till gipsarbeten, ombyggnationer, fasadarbeten och takarbeten. Vi får också löpande in nya uppdrag. Du kommer att ingå i vårt team av snickare där du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor beroende av projekt.
Utbildning och IntygErfarenheter
Vi söker dig som har erfarenhet från byggbranschen och tycker om att arbeta praktiskt med hög kvalité. Kanske har du yrkesbevis som träarbetare eller motsvarande erfarenhet inom bygg och snickeri.
För att trivas hos oss tror vi att du är självgående, lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande mot både kunder och kollegor.
Hos A-Staffing Construction får du möjlighet att bli en del av ett företag med engagerade personalansvariga och trevliga kollegor. Här får du arbeta tillsammans med härliga kollegor i ett företag som fortsätter att växa och utvecklas och som har klarat sig igenom både hög- och lågkonjunkturer.
Personliga kvalifikationer
Lön och anställningsvillkor
Du kommer att bli anställd på kollektivavtalet Byggavtalet vilket innebär:
• Lön: Tidlön eller prestationslön beroende på projekt
• Försäkringar
• Arbetstidsförkortning
• Friskvårdsbidrag
Du blir inledningsvis anställd i sex månader. Om allting fungerar och vi trivs med varandra så övergår din anställning i tillsvidareanställning (fast anställning). Många av våra medarbetare har arbetat i över tio år tillsammans med oss.Så ansöker du
Skicka in via länken, så ser vi fram emot kontakt.
Startdatum
Enligt överenskommelse, vi har arbetsplatser där vi är redo att ta emot någon direkt och vi har ytterligare arbetsplatser som startar längre fram.
UppdragslängdOm företaget
A-Staffing Construction är medlemmar i Byggföretagen och Almega Kompetensföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor och kollektivavtal. I över 15 år har vi försett Sverige med duktiga yrkesarbetare på Byggavtalets område.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Staffing Construction AB
(org.nr 559033-7464)
Nya Tingstadsgatan 1 (visa karta
)
422 44 HISINGS BACKA Kontakt
Justyna Ostrowicka justyna.ostrowicka@astaffing.se +46 70 845 94 00 Jobbnummer
9933709