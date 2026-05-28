Industrilackerare för rostskydd och ytbehandling
Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Vi rekryterar nu skickliga industrilackerare till uppdrag hos ett företag i Skåne som är specialiserat på korrosionsskydd och avancerad ytbehandling. Verksamheten bedriver arbete både i egna produktionslokaler och ute på olika industriprojekt där noggrannhet, säkerhet och hållbara resultat är centrala delar av arbetet.
I rollen kommer du att arbeta med behandling och målning av metall- och stålytor inom varierande projekt. Arbetsuppgifterna utförs såväl i verkstad som ute hos kund inom exempelvis industrifastigheter, byggprojekt och tekniska anläggningar.
Arbetet kan innebära fysiskt krävande miljöer där du vistas utomhus, arbetar på höga höjder eller i områden med damm, buller och kemiska ämnen. Även arbete i begränsade utrymmen samt under skiftande väderförhållanden förekommer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Förarbete och rengöring av ytor genom blästring och liknande metoder
• Applicering av rostskyddssystem och industrifärg
• Sprutmålning enligt gällande specifikationer och kvalitetskrav
• Kontrollmätning av ytskikt och färdig finish
• Tolkning av ritningar och arbetsinstruktioner
• Samarbete med kollegor samt självständigt arbete ute i projekt
Vid behov kan även andra arbetsmoment inom verkstadsproduktion ingå, exempelvis våtlackering eller pulverlackering av komponenter och detaljerOm tjänsten
• Tjänstgöringsgrad: Heltid
• Arbetstid: Dagskift
• Arbetsort: Arlöv med närliggande områden
• Startdatum: Efter överenskommelseProfil
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet inom industrimålning, ytbehandling eller liknande yrkesområde
• Är van vid arbete med blästring, rostskyddsmålning och sprututrustning
• Har ett strukturerat arbetssätt och hög kvalitetsmedvetenhet
• Kan läsa och följa tekniska instruktioner och ritningar
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Innehar B-körkort
Meriterande kompetenser:
• SSG Entre
• Certifikat för heta arbeten
• Liftkort
• Arbete på väg
• Travers eller säkra lyft
• TruckbehörighetDina personliga egenskaper
För att passa i rollen ser vi gärna att du är engagerad, lösningsorienterad och flexibel i ditt arbetssätt. Du trivs med praktiskt arbete, tar ansvar för dina uppgifter och fungerar väl både i team och i självständiga arbetsmoment. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
252 24 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com
9933705