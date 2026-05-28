Lycka omsorg AB söker undersköterskor till hemtjänsten i Norrköpings kommun
Lycka omsorg AB / Undersköterskejobb / Nyköping Visa alla undersköterskejobb i Nyköping
2026-05-28
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lycka omsorg AB i Nyköping
, Trosa
, Norrköping
, Katrineholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet där trygghet, kvalitet och omtanke går hand i hand?
Brinner du för att skapa en meningsfull vardag för äldre - och söker ett arbete där du verkligen gör skillnad? Då kan du vara den vi söker.
Lycka omsorg AB är en privat utförare av hemtjänst sedan 2011. Vi finns i flera kommuner och öppnar nu i Trosa kommun. Hos oss arbetar du i ett engagerat team med fokus på den äldre individens behov, önskemål och livskvalitet.
Vår ledstjärna är att varje människa ska mötas med värdighet, respekt och värme - varje dag.Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänstenDina arbetsuppgifter
Serviceinsatser, HSL-insatser samt omvårdnad enligt biståndsbeslut
Dokumentation enligt gällande rutiner
Samarbete med chef, kollegor, anhöriga och andra yrkesgrupper
Arbetstiderna är dag, kväll och helg enligt schema.
Vi kan ha kunder som är rökare eller har husdjur.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg/hemtjänst och vill arbeta hos oss.
Tjänsten är till en början en behovsanställning men målet är visstidsanställning eller tillsvidareanställning.Kvalifikationer
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska språket - både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut
God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Ansvarstagande, flexibel och trygg i yrkesrollen
Kan cykla
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats där du blir sedd och där ditt arbete gör skillnad
• Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Kommunal
• Lön enligt överenskommelse
• En närvarande och stöttande chef
• En meningsfull vardag där du gör skillnad för våra kunder
Så här söker du
Skicka in din ansökan redan idag - vi gör urval och intervjuer löpande
Ansökan ska innehålla:
CV
Personligt brev
Chefs referens
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi begär alltid in registerutdrag från Polisen innan anställning så om du blir kallad på intervju beställ registerutdraget direkt för att korta rekryterings tiden.
Vid frågor, kontakta via mailnorrkoping@lyckaomsorg.se
Sandra Leontiou verksamhetschef
Shams Sami enhetschef
Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Via mail
E-post: norrkoping@lyckaomsorg.se Arbetsgivare Lycka omsorg AB
(org.nr 556919-6768), https://lyckaomsorg.se/norrkoping/
Västra Kvarngatan 21 B (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9933710