Kärltvättare med C-körkort
2026-05-28
Vill du ha ett varierande arbete med frihet under ansvar, modern utrustning och ett starkt team? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kärltvätt Sverige har mångårig erfarenhet inom rengöring av sopkärl, miljörum och återvinningsmiljöer. Vi arbetar med företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommuner i stora delar av mellersta och södra Sverige. Nu söker vi en ansvarstagande och serviceinriktad C-chaufför till vårt team i Borås.
Som chaufför hos oss arbetar du tillsammans med en kollega i ett mindre team där ni ansvarar för dagens rutt och utförande av arbetet. Ni utgår från Borås och arbetar med rengöring av sopkärl och miljörum ute hos våra kunder.
Ni arbetar med moderna specialutrustade fordon med tvättaggregat, vattentankar och den senaste miljöanpassade tekniken.
Arbetet är varierande och innehåller både körning, kundkontakt och praktiskt arbete ute på plats.
Det förekommer även resor med övernattning vissa perioder då många av våra kunder finns runt om i landet.Dina arbetsuppgifter
Köra och hantera våra specialutrustade tvättfordon
Tvätta sopkärl och miljörum enligt planerade rutter
Ansvara för daglig tillsyn och enklare underhåll av fordon och utrustning
Ha kontakt med kunder och representera företaget på ett professionellt sätt
Dokumentera utfört arbete
Samarbeta med kollegor och transportledare för att säkerställa hög kvalitet
Vi söker dig som
Har C-körkort
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Trivs med ett fysiskt arbete och kan hantera tunga moment
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och serviceinriktad
Tycker om att arbeta i team men också ta eget ansvar
Har möjlighet ibland övernatta i arbetet
Meriterande
YKB
Erfarenhet av lastbilskörning
Erfarenhet eller intresse av teknik och mekanik
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, med viss övernattning
Placering: Borås med omnejd
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Maila in ditt CV tillsammans med personligt brev till info@klts.se
. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
