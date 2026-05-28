Projektledare inom samhällsplanering mot EU-finansierade projekt
Verksamheten samhällsplanering och infrastruktur, Nyköping
Publiceringsdatum: 2026-05-28
Region Sörmland ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala utvecklingsarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som samhällsplanering, infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.
Verksamheten samhällsplanering och infrastruktur ansvarar för regionala samhällsplanering eller rumslig planering, transportinfrastrukturplaneringen inklusive strategisk kollektivtrafikplanering, energiomställning och klimatomställning. Därutöver arbetar vi med hållbara transporter och resor samt digital infrastruktur i länet.Arbetsuppgifter
Vi söker en driven projektledare som kan driva större EU-finansierade utvecklingsprojekt inom strategisk samhällsplanering. Du ska vara vår spindel i nätet i våra projekt och kommer att leda och utveckla strategiska projekt inom regional strategisk planering, med tydlig koppling till att skapa ett hållbart utvecklat Sörmland. Med din erfarenhet kommer du stärka oss i att driva projekt och kunna utveckla våra strukturer, roller, processer men även driva på vår hållbara regionala utveckling.
Ditt ansvar blir att:
• planera, leda och följa upp projekten.
• ha det tvärdisciplinära perspektivet på utvecklingen och styra projekten mot våra mål.
• säkerställa leverans mot mål, tid och budget.
• rapportera till styrgrupp och ledning.
• leda processer, dialoger och samverkan samt samarbeten med myndigheter, regioner, kommuner och näringsliv utifrån projektens roll och uppdrag.
• hantera förändringar och risker.
• driva analyser, utvärdering och uppföljning.
Arbetet innebär att leda arbetsgrupper, initiera och driva projekt, ta fram väl genomarbetade förslag, presentera och redogöra för komplexa frågor för olika målgrupper och driva på utvecklingen inom området. Det innebär också att du måste kunna hantera förändringar och osäkerheter i stegen mot målet. Hållbarhetsperspektiven är en viktig utgångspunkt i hela vårt arbete.
Vi hjälps åt på ett gränsöverskridande sätt och tar vara på varandras kunskaper i ett prestigelöst arbetsklimat, vilket innebär att du kommer att arbeta brett med verksamhetsområdets frågor för det samlade målet i vår regionala utvecklingsstrategi.
Din kompetens
Du har:
• högskole-/universitetsutbildning, antingen är du civilingenjör, högskoleingenjör inom samhällsbyggnadsområdet eller har en kandidat- eller mastersexamen inom samhällsbyggnadsområdet.
• flera års erfarenhet av att leda komplexa projekt.
• erfarenhet av samverkansprojekt.
• erfarenhet av rapportering och uppföljning.
• dokumenterad kompetens inom projektledning.
• god analytisk förmåga.
• förmåga att leda processer och arbetsgrupper.
• flytande språk i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande kompetenser:
• Erfarenhet från politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet av samhällsplanering eller regional utveckling.
• Erfarenhet av extern finansiering/EU-projekt.
Du har god samarbetsförmåga och förmåga att bygga relationer. Som projektledare behöver du självständigt kunna planera och prioritera samt vara bekväm med att ta initiativ och få saker att hända som ger avtryck i vardagen. Som person är strukturerad och resultatorienterad med tydlig styrning mot projektens och verksamhetens mål. Du är bra på att uttrycka dig i både tal och skrift, har förmåga att anpassa din kommunikation efter olika målgrupper och är bekväm med att hålla presentationer.
Du vill bidra till en hållbar samhällsutveckling, är nyfiken, har en god helhetssyn och ser utvecklingsmöjligheter och synergieffekter som du kan förmedla och förankra hos andra. Du har förståelse för de ansvar, roller och perspektiv som relaterar till det regionala utvecklingsuppdraget.
För att trivas i rollen är du engagerad, kommunikativ och kreativ. Du har integritet, är tydlig och god samarbetsförmåga. Du är bra på att lösa de problem du ställs inför samt att ta egna initiativ och att arbeta självgående. Som person har du ett stort engagemang och god förmåga för att leda utvecklingsprojekt i komplexa miljöer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Projektanställning i tre år med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Christian Udin, 079-061 02 11.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss inom hållbar regional utveckling!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-06-16.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RHRU-26-011".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Sörmland
