Skolkurator till Lövgärdesskolan
2026-05-28
Publiceringsdatum2026-05-28
Välkommen till Lövgärdesskolan!
Vi söker dig som är kurator och är intresserad av en kortare anställning under höstterminen hos våra elever i årskurs 4-6.
Vi finns i Lövgärdets centrum, nära naturområdet Vättlefjäll som inbjuder till friluftsaktiviteter och möjligheter att använda naturen i undervisningen. Tillsammans med Tretjärnsskolan F-3 och den anpassade grundskolan samt Rävebergsskolan F-3 bildar vi skolområde 15 i Nordost. Skolorna leds av en rektor och 4 biträdande rektorer.
På skolan går cirka 350 elever från årskurs 4 till årskurs 9. På skolan finns även en särskild undervisningsgrupp.Dina arbetsuppgifter
Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, psykolog, logoped, skolläkare, biträdande rektor och rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans med arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka elevernas möjligheter att uppnå målen.
I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis att delta i skolans kontinuerliga värdegrunds- och trygghetsarbete, stödsamtal, samverka med och stödja vårdnadshavare, konsultation med personal och insatser i grupp/ klass. Du kommer också att göra skolsociala utredningar och bedömningar inför mottagande i anpassad grundskola samt utredning av elevs frånvaro. Vidare samverkar du också med externa aktörer såsom socialtjänst, habilitering, UPH och BUP.
Inom grundskoleförvaltningen medverkar du på professionsträffar en gång i månaden tillsammans med kuratorskollegor och professionsutvecklare, samt deltar i extern handledning. Som ny kurator får du även introduktion och en mentor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning. Du har god kännedom om Socialtjänstlagen och Skollagen samt har god förmåga att formulera dig i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• erfarenhet av arbete som kurator samt erfarenhet av arbete med barn och unga.
• erfarenhet av arbete inom socialtjänsten.
• erfarenhet av främjande och förebyggande insatser.
• utbildning i samtalsmetodik / handledning.
Personliga kvalifikationer
Som person är du stabil, empatisk och trygg i din yrkesroll. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomars psykosociala situation och har förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du möjliggör barns berättande och medverkar till att elevernas delaktighet och perspektiv lyfts fram.
Du har lätt för att skapa relationer och är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha ett intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö och i team med olika professioner.
I ditt arbete är du strukturerad och tydlig och har förmåga att ta eget initiativ och beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du prioriterar också dina insatser tillsammans med rektor och övrig elevhälsa. Du behåller lugnet i svåra situationer och kan fatta välgrundade beslut under tidspress.
Hos oss trivs du som uppskattar en varierad arbetsdag där goda relationer är av stor vikt för ett framgångsrikt arbete. Du tycker om att vara bland elever och har en flexibilitet som möjliggör att hantera saker som uppkommer. Du ser kurators roll som en värdefull del i arbetet kring elevers måluppfyllelse och skolkvalitet.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med start 3 augusti till 18 december.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
PU-kurator
Josefin Friman josefin.friman@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9933703