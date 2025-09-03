IT-supporttekniker (skift)t
2025-09-03
Dina arbetsuppgifter
Randstad Digital letar nu efter IT-supporttekniker till en av våra kunder i Borås. Här kommer du att arbeta med övervakning, analys och åtgärder vid larm och incidenter och även till viss del i service desk.
Uppdraget är förlagt på tre skift, 24/7/365 med morgon-, eftermiddags- och nattskift enligt rullande schema. Uppdraget är långsiktigt och sträcker sig två år framåt.
innan 2025-09-30. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Carolina, carolina.klockaregullesjo@randstad.se
Ansvarsområden
Här kommer du att arbeta med övervakning, analys och åtgärder vid tekniska larm och incidenter inom vår kunds IT-infrastruktur för att säkerställa hög tillgänglighet och stabil drift, med fokus på snabb återställning av tjänster.
Arbetet innebär även ServiceDesk-ansvar utanför kontorstid samt rollen som incidentkoordinator.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har tidigare erfarenhet av övervakning av it-driftmiljöer, du får gärna även ha en utbildning inom IT.
Du behöver ha goda kunskaper om nätverk, databaser och backuper och vana av att arbeta med hantering av larm och incidenter. Du behöver även ha erfarenhet av att dokumentera och hantera ärenden, i ServiceNow eller annat ärendehanteringssystem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och i denna roll är det viktigt att du är duktig på att arbeta strukturerat, enligt satta processer, och ta ansvar för din leverans. För att trivas i gruppen behöver du även vara ödmjuk och tycka om att arbeta tillsammans med dina kollegor i teamet. Du behöver även ha förmågan att hantera akuta, verksamhetskritiska situationer utan att tappa fokus.
I denna tjänst behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.Om företaget
