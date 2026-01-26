IT-supporttekniker
Om arbetsgivaren
Ström2 är ett konsultföretag som erbjuder kvalificerade IT-tjänster till företag och myndigheter som ställer höga krav på säkerhet, tillgänglighet och kapacitet. Ström2:s kunder finns främst inom Bank och Finans samt Försvarssektorn. Företaget har ca 15 anställda och bildades i januari 2004.
Profil
Du ska självklart vara allmänt kunnig inom IT men lika viktigt är dina personliga egenskaper.
Att du är nyfiken och intresserad av IT är en del men det krävs också att du har ett logiskt tänkande, är noggrann och har ett socialt bemötande.
Rollen kräver en hög servicenivå och du måste på ett lugnt och pedagogiskt sätt kunna förklara IT för användare med olika bakgrundskunskaper.
Dina arbetsuppgifter kan variera från dag till dag och det gäller att du är flexibel och villig att ta dig an de uppgifter som behöver göras. Du stimuleras av problemlösning och har en positiv grundsyn. Viktigast av allt är ditt positiva och hjälpsamma arbetssätt.
Med tanke på våra uppdrag måste du vara svensk medborgare och bli godkänd i en registerkontroll.
Startdatum: Senast 2026-03-23 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: jobb@strom2.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IT supporttekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ström2 - Consultant Group AB
Ström2 Consultant Group AB Kontakt
VD
Per Lidström per.lidstrom@strom2.se Jobbnummer
