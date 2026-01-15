IT-support till stort vårdbolag
2026-01-15
Nu söker vi dig som har ett stort intresse för data och IT, har tidigare erfarenhet inom support och är en stjärna på service! Du kommer arbeta tillsammans med ett sammansvetsat team hos vår kund i centrala Stockholm. Teamet tror på stort engagemang, långsiktighet och driv i rollen som IT-support.
OM TJÄNSTEN
Som IT Support hos vår kund blir du en del av ett tekniskt team som värderar positiv stämning och en god arbetsmiljö. Supporten är inte uppdelad i den klassiska first-second-third line utan alla hanterar ärenden högt och lågt, något som gjort att många stannar i rollen länge. Teamet har ett tätt samarbete och jobbar gemensamt för att nå uppsatta mål.
För att trivas i supporten bör du dela intresset för IT, kanske har du satt ihop din egna dator och har jobbat i en IT support tidigare? Gillar du dessutom att bygga långvariga kundrelationer, ge service med personlig attityd och trivs med att hjälpa och vägleda andra så kommer du långt! Detta är perfekt för dig som är glad och social men samtidigt älskar att grotta ner dig och effektivt hjälpa folk med sina IT-problem.
Du erbjuds
• Ett konsultuppdrag på heltid i minst 6 månader, med möjlighet till förlängning och på sikt överrekrytering.
• Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta hos vår kund. Detta innebär att du även får en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom uppdraget.
Dina arbetsuppgifter
• Hantera beställningar, tekniska frågor och felanmälningar som inkommer från bolagets medarbetare via telefon, mail och på-plats besök
• Analysera problem och felsöka incidenter gällande mjuk- och hårdvara
• Koordinera ärendets gång gentemot flertalet leverantörer
• Agera IT-support gällande felsökning och incidenthantering som kräver en grundläggande förståelse för IT och ett IT-mässigt tänk
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet och intresse av att arbeta med IT-support inom first- eller secondline
• Har teknisk förståelse och en förmåga att lösa komplexa problem
• Har god serviceförmåga och ett intresse för att hjälpa andra
• Är ansvarstagande, kommunikativ och gillar att bidra till god stämning i teamet
• Gillar utmaningar och att det händer mycket
• Stort intresse för data och IT
• Skriver och talar obehindrat på svenska, då språket används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem
• Kunskap om felsökning i Microsoft-plattformar
• God nätverkskompetens
• Erfarenhet eller kunskap inom tandvård/sjukvård
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Energisk
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
