IT-support till myndighet i Stockholm
2025-08-18
Vi söker nu en helpdesk/first line support till vår kund. Om du är en trygg och lösningsorienterad i It-supportrollen och vill vara med och skapa struktur och effektivitet, är detta rätt möjlighet för dig.
Om uppdraget
Vår kund söker konsulthjälp för att vidareutveckla sin IT-support till en modern och välfungerande servicedesk. Målet är att skapa en struktur som effektiviserar ärendehanteringen och möjliggör korrekt prioritering av inkomna ärenden. Vår kund har cirka 650 medarbetare och använder Office 2021, Teams samt Windows 11 på sina användares arbetsstationer. För att hantera uppdateringar och paketerade applikationer används SCCM, vilket säkerställer en smidig och effektiv hantering av IT-miljön. Ta chansen till att arbeta på en myndighet som gör skillnad!
I uppdraget ingår att enligt fastlagt schema bemanna på-plats support, under kontorstid, vid vår kunds kontor i Solna. Arbetet är på heltid, 100%. Avtalsperioden är flytande med start så snart som möjligt till och med 30 december 2025 med möjlighet till en längre förlängning.
Rollen kräver säkerhetsprövning. Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att bidra till att stärka supportfunktionen, där användarfrågor, beställningar och felsökning hanteras med slutanvändarnas behov i centrum. Tillsammans med teamet säkerställer du en smidig och användarvänlig process som stärker verksamheten i stort.
Som konsult kommer du att ge support-, installations- och servicestöd för både hård- och mjukvara. Arbetsuppgifterna omfattar:
Installation och leverans av datorer, telefoner och videokonferensutrustning
Administration av IT-miljöer som skrivare och behörigheter
Hjälp till medarbetare med olika typer av systemstöd
IT-supporten hos vår kund är främst 1st line support, där fokus ligger på service requests. Funktionen tar emot användarnas frågor och säkerställer att tillräcklig information finns för att supportorganisationen ska kunna lösa ärendet. För mer komplexa ärenden finns också:
2nd line support
Driftsorganisation som hanterar nätverk, brandväggar, servrar och andra tekniska frågor
I uppdraget ingår att felsöka genom att "skugga användarna" med hjälp av digitala verktyg, vilket ställer krav på att man är trygg i sin roll och har förmågan att föra en säker dialog med slutanvändarna.
Ärenden tas främst emot genom vårt ärendehanteringssystem Efecte, men även genom på-plats support. Funktionen ansvarar också för en gemensam funktionsbrevlåda för externa samarbetsytor, som exempelvis SharePoint. Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom IT (till exempel högskoleingenjör med datainriktning) eller annan likvärdig IT-utbildning och minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig kunskap samt två (2) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
Goda kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk, kommunikation samt informationssäkerhet
Grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunskaper om ärendehanteringssystem (exempelvis Easit BPS eller Artologik Helpdesk)
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
Meriterande krav
God erfarenhet av ärendehanteringssystemet Efecte.
Tidigare arbetat på en myndighet
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 12 september 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernillagarden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
