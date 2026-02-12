IT-support till IT-bolag
Maxkompetens Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maxkompetens Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
har du jobbat med IT och är tillgänglig omgående? Se hit! Vi söker för kunds räkning en supporttekniker med passion för att tillhandahålla lösningar och kärlek till allt tekniskt. Ansök idag och bli en del av att leverera marknadens bästa service samtidigt som du växer både personligt och professionellt!Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
I rollen som IT-support hos vår kund kommer du att ansvara för felsökning, drift och förvaltning kunds call center-lösning (telefoni, chatt, epost, sociala medier).
Utöver det ovannämnda så kommer du även arbeta med:
Hantera IT incidenter och supportärenden från enkla till medelsvåra inom PC, Microsoft 365, nätverk och hårdvara
Administrera konton och behörigheter i Azure/Entra ID och hantera beställningar kopplade till on-/offboarding.
Arbeta i FreshService med ärendehantering och beställningsflöden
Övervaka och hantera larm kopplade till integrationer, DevOps och andra tekniska flöden.
Koordinera ärenden med externa leverantörer som Iver och Telia och driva uppföljning framåt.
Bidra i förbättringsarbete av ITIL-processer, särskilt incident och problem.
Arbeta med kunskapsartiklar och self service för att öka lösningsgrad och minska belastning på Servicedesk.
Du erbjuds möjligheten att arbeta med några av marknadens ledande IT-experter och mjukvaruleverantörer för att driva den tekniska utvecklingen framåt. Du får chansen att utveckla dina färdigheter inom ledande teknik, plattformslösningar och tjänster. I denna roll får du stor möjlighet att utvecklas inom flera områden samtidigt som det erbjuds vidareutbildningar såväl internt som externt.Profil
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är serviceminded, lösningsorienterad och brinner för IT och tekniska lösningar. Du är en pålitlig och ödmjuk lagspelare som tycker om att samarbeta med andra för att ständigt utvecklas. Teamet arbetar i en miljö präglad av stort kundfokus och frihet under ansvar. Du bör även ha goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har:
Praktisk erfarenhet av Servicedesk/1st-2nd line support, inklusive hantering av medelsvåra incidenter.
Vana att jobba med många olika system, Svevia har en stor applikationsflora.
Vana att arbeta i ärendehanteringssystem med ITIL processer.
Stark kommunikativ förmåga och erfarenhet av användarnära support i en miljö med hög ärendevolym.
Vi erbjuder dig
Vi sätter oerhört stort värde på dig som medarbetare hos oss på Maxkompetens. Hos oss får du en personlig och prestigelös konsultchef vars främsta uppgift är att du ska trivas på din arbetsplats oavsett om du arbetar en kort period eller flera år som anställd hos oss. Din konsultchef är mån om kontakten med dig och kommer både besöka dig ute hos kundföretaget, men finns också tillgänglig via telefon och för personliga möten på Maxkompetens kontor.
Vi vill inget hellre än att hjälpa dig att utvecklas och lyckas i din jobbkarriär. Samtidigt ger vi dig branschens bästa friskvårdsersättning. Självklart erbjuder vi dig en formell trygghet när det kommer till allt det arbetsrättsliga såsom lön, semester, arbetsmiljö, friskvård, pension och sjukfrånvaro som medföljer stämpeln av att vara ett auktoriserat bemanningsföretag. Hoppas att du vill vara en del av oss!
Övrig information
Placeringsort: Stockholm.
Start: Snarast möjligt.
Lön: Enligt ök.
Bakgrundskontroller ingår som en del av rekryteringsprocessen.
Tycker du att beskrivningen passar in på dig och låter som en rolig utmaning? Ansök då till tjänsten redan idag. I den här rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid din personlighet och vi ser fram emot att läsa just din ansökan. Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Du kommer till en början arbeta som konsult via Maxkompetens på plats hos kund med mycket goda möjligheter till en tillsvidare anställning direkt hos kundföretaget efter 6 månaders inhyrning.
Ansökningar via e-post mottages ej med hänvisning till GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003. Vi har kunduppdrag i hela landet och kontor i; Stockholm, Växjö, Kristianstad, Halmstad, Borås & Göteborg. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 250 anställda. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9694". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957), http://www.maxkompetens.se Arbetsplats
Maxkompetens Sverige Kontakt
Jonna Alm jonna.alm@maxkompetens.se Jobbnummer
9740095