IT-support

2025-11-17
E-academyhub AB är en del av 3 infra AS
Vi är en komplett digital utvecklingspartner som kombinera utbildning, IT-lösningar och avancerad cybersäkerhet för företag, organisationer och myndigheter
Uppdragsbeskrivning:
Ska täcka upp ett vikariat för en medarbetare under föräldraledighet. I uppdraget ingår drift, förvaltning, utveckling och support (3:e linan) av M365-sviten med särskilt fokus på Exchange online. I uppdraget ingår licenshantering för Microsoft samt även upplärning av resurs hos beställaren. Erfarenhet av en hybridmiljö samt migrering från on-premises till Exchange online krävs.
Erfarenhet av Exchange Online Protection inkl Anti-Spam och Threat Response.
Erfarenhet av Microsoft Purview med fokus på granskning av korrespondens via kommunens samverkansverktyg.
För att utföra arbetsuppgifterna behöver konsulten vara säkerhetsprövad.
Sekretessförbindelse enligt Bilaga 3 ska tecknas i samband med kontraktstecknandet.
REFERENSUPPDRAG:
Beskrivning av referensuppdrag
Uppdragsgivare
Kontaktperson hos uppdragsgivare
Telefonnummer till kontaktperson
E-postadress till kontaktperson
För att kontrollera att angivna uppgifter är korrekta kan referenten komma att kontaktas via e-post eller telefon. Referenten ska vara vidtalad.
INTERVJU:
Täby kommun kommer att genomföra intervju under vecka 48.
Tidsram för intervjun:
10 min - Du får presentera dig
20 min - Intervjufrågor
Intervjufrågorna kommer att baseras på de krav som ställts kopplat till erfarenhet.
Nedan mervärden kommer att utvärderas under intervjun.
Din kommunikativa förmåga, d.v.s. konsultens förmåga att formulera sig väl i tal samt konsultens förmåga att förmedla sina kunskaper.
Din förståelse för vikten av att hålla hög servicenivå samt att ha ett professionellt och positivt kundbemötande.
Din förmåga att hantera och kommunicera tidskritiska situationer
Skallkrav
Erfarenhet av Exchange Online Protection inkl Anti-Spam och Threat Response.
Erfarenhet av Microsoft Purview med fokus på granskning av korrespondens via kommunens samverkansverktyg.
För att utföra arbetsuppgifterna behöver konsulten vara säkerhetsprövad.
Erfarenhet av en hybridmiljö samt migrering från on-premises till Exchange online krävs.
Uppdraget kräver en tekniker med god kommunikativ förmåga samt erfarenhet av liknande uppdrag
Uppnå kompetensnivå 3
Erfarenhet av att ha arbetat i hybridmiljö med Exchange on-prem och online
Erfarenhet av projekt där migrering från on-prem till online
Erfarenhet från kommunal verksamhet och/eller offentlig förvaltning
Erfarenhet att ha arbetat med licenshantering kopplat till Microsoft.
Erfarenhet av hela M365-Sviten både ur ett användar- och adminperspektiv.
Referensuppdrag SKA bifogas i ansökan
Börkrav
bör ha erfarenhet av Raindance
bör ha erfarenhet av HR+
bör ha erfarenhet av Procapita
Cv skickas till cv@e-academyhub.com
märkt Täby Kommun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: cv@e-academyhub.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Täby kommun". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare e-academyhub AB
(org.nr 559238-2674)
294 35 SÖLVESBORG Jobbnummer
9608517