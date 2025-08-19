IT-support - extraarbete vid sidan av studier eller deltid
Barona Professionals AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barona Professionals AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du i början av din IT-karriär och letar efter ett flexibelt extrajobb? Har du en annan huvudsaklig sysselsättning, som studier eller deltidsarbete, men vill jobba extra vid behov? Då kan detta vara något för dig!
Om rollen
Vi söker juniora Onsitetekniker/Supporttekniker för ett flexibelt extrajobb hos en av våra större kunder i Solna. Du kommer att ingå i ett team på sju personer, varav en är Teamledare, och arbeta med:
Felsökning och support av hård- och mjukvara.
Hantering av inkommande ärenden från användare.
Underhåll och support av konferensrum.
Lagerhantering av inkommande och utgående gods.
Administrativt arbete kopplat till IT-support och lagerhållning.
Vi söker dig som:
Har en pågående utbildning eller erfarenhet inom IT, gärna med fokus på användarsupport.
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel vid sjukfrånvaro samt vid planerad frånvaro, som semester.
Har ett intresse för teknik och problemlösning.
Är strukturerad och noggrann, särskilt då rollen innefattar en hel del administration.
Dina egenskaper:
Du är social och serviceinriktad, med ett genuint intresse för att hjälpa andra.
Du är ansvarstagande och kan arbeta självständigt när det behövs.
Du har en positiv attityd och gillar att vara en del av ett team.
Vi erbjuder:
En flexibel extrajobbsroll som passar perfekt för dig med annan huvudsaklig sysselsättning.
Möjlighet att få erfarenhet från en stor och välrenommerad kund.
Stöd och introduktion från ett sammansvetsat team.
Placering: Solna
Omfattning: Extrajobb vid behov
Låter det som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Rekryteringsprocessen
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via mejl, så ansök till tjänsten via vår hemsida. Vid frågor relaterade till processen, varmt välkommen att höra av dig till Linnéa Lundström (linnea.lundstrom@barona.se
)
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://barona.se Arbetsplats
Barona Professionals Kontakt
Linnea Lundström linnea.lundstrom@barona.se Jobbnummer
9464989