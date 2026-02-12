IT-specialist och lösningsarkitekt
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren IT-specialist och lösningsarkitekt som vill bidra i utvecklingen av nationella byggblock inom Sveriges digitala infrastruktur. Du stöttar verksamheten i att analysera, strukturera och konkretisera behov kopplade till indexering, adressering och "Min profil", och omsätter dem till underlag för fortsatt arkitektur- och utvecklingsarbete. Tyngdpunkten ligger på specifikationer, informationsmodellering och teknisk analys med fokus på interoperabilitet, informationsutbyte och långsiktig förvaltningsbarhet.
ArbetsuppgifterFånga, analysera och strukturera behov från flera intressentgrupper, exempelvis myndigheter som informationsproducenter, tjänsteutvecklare/konsumenter samt slutanvändare (medborgare och företag).
Analysera behov i relation till befintliga byggblock och beroenden, med särskilt fokus på informationsutbyte och integration.
Omsätta behov till konkreta underlag såsom kravbilder, lösningsarkitektur samt besluts- och prioriteringsunderlag.
Arbeta strukturerat och dokumentera resultat så att det kan tas vidare av andra team eller leverantörer.
KravMinst 5 års erfarenhet av begrepps- och informationsmodellering samt förmåga att överföra resultat till specifikationer.
Dokumenterad erfarenhet av nationella eller sektorsövergripande digitala infrastrukturer där flera organisationer samverkar kring gemensamma tekniska förmågor.
God kunskap om informationsarkitektur och indexeringslösningar, exempelvis metadata- och registerlösningar, kataloger/index/hänvisningsmekanismer samt sökbarhet och adressering i distribuerade miljöer.
Erfarenhet av identitet och adressering, inklusive hantering av kontaktuppgifter och preferenser, koppling mellan identitet/attribut/tjänster, användarcentrerad åtkomst till egen information samt distribuerade mönster för informationsåtkomst.
Praktisk erfarenhet av API-baserade arkitekturer baserat på REST och förståelse för samverkan mellan producenter och konsumenter via gemensamma gränssnitt.
Erfarenhet av arbete i offentlig sektor eller starkt reglerade miljöer, med förståelse för dataskydd (GDPR), informationssäkerhet, rättsliga ramar för informationsutbyte samt öppen källkod.
MeriterandeErfarenhet av Ena, motsvarande byggblock eller liknande nationella ramverk.
Erfarenhet av interoperabilitet, informationsmodeller, specifikationer och standarder.
Erfarenhet av att leda eller delta i förstudier, konceptutredningar eller tidiga faser av större digitala initiativ.
