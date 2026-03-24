IT-specialist (Intune)
2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Randstad Digital letar nu efter en Intune-specialist till en av våra kunder. Här kommer du att arbeta med design och utveckling av deras enhetsmiljö med Windows-klienter, Apple-enheter och Win365 med hjälp av Microsoft Intune. Arbetet är både strategiskt och operativt, och innehåller även administration av enheter samt felsökning och dokumentation. Du kommer att vara del av en expertgrupp och bidra till utvecklingen av den tekniska plattformen.
Vår kund har sina lokaler i centrala Göteborg och det finns möjlighet att arbeta hemifrån någon dag i veckan.
om randstad digital
Randstad Digital är specialiserade inom kompetensområdet IT och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom IT-området. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
Du kommer att arbeta med design, utveckling och förvaltning av enhetsmiljön.
Administration, felsökning och dokumentation ingår också i rollen.Kvalifikationer
Vi ser att du har minst fem års erfarenhet av Intune. Erfarenhet av scripting (PowerShell, Bash etc.) är ett krav, och det är meriterande om du tidigare har hanterat Apple-produkter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och letar efter dig som är nyfiken och ansvarstagande och trivs med att arbeta med andra där ni kan dela era kunskaper med varandra. Du drivs av teknik i kombination med affärsnytta och vill vara med och påverka och utveckla.
I denna roll behöver du vara flytande i både svenska och engelska, i tal och skrift.Erfarenheter
Windows PowerShellOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
411 14 GÖTEBORG Arbetsplats
Randstad Kontakt
Carolina Klockare Gullesjö carolina.klockaregullesjo@randstad.se +46763204544 Jobbnummer
9817411