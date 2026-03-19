IT-specialist inom telefoni
Avaron AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-03-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Borås
, Vårgårda
Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en nyckelperson i förvaltning och vidareutveckling av telefonitjänster hos en aktör inom energisektorn. Uppdraget fokuserar på att säkerställa stabil drift, driva förbättringar och samordna införandeaktiviteter i nära samarbete med verksamhet, IT och externa leverantörer. Rollen omfattar även uppföljning av budget, avtal och fakturering kopplat till telefonitjänsterna.
ArbetsuppgifterPlanera, leda och koordinera operativa möten med extern leverantör för att säkerställa stabil leverans och löpande utveckling av telefonitjänster.
Samordna införandeaktiviteter tillsammans med verksamhet och IT.
Ansvara för budgetuppföljning, kostnadskontroll och avtal kopplade till telefonitjänsterna.
Hantera fakturor och följa upp leveranser i dialog med interna funktioner och leverantörer.
Arbeta i ServiceNow med beställningar, ärenden och incidenter inom telefoni och mobiltelefoni.
Använda Azure DevOps för planering, uppföljning och koordinering av aktiviteter.
Bidra i närliggande projekt och förvaltningsaktiviteter vid behov.
KravFlera års erfarenhet av införande och förvaltning av större telefonisystem.
Erfarenhet av att arbeta i samverkan med verksamhet, IT och externa leverantörer.
Erfarenhet av operativ leverantörsstyrning och koordinering av leveranser inom telefoni eller närliggande IT-tjänster.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeGod förmåga att dokumentera.
Erfarenhet av arbete i ServiceNow och Azure DevOps.
Erfarenhet av telefoniplattformar såsom Tele2 växel och Genesys Cloud.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
Avaron AB (org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG
9807206