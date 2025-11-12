IT-specialist - Nätverk
Vi söker en IT-specialist Nätverk till offentlig aktör inom energiförsörjning.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag på heltid.
Stationeringsort är Stockholm.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att delta i utveckling, driftsättning och förvaltning av ett säkerhetsskyddsklassat IT-system. Arbetet inkluderar montering och uppackning av hårdvara, byggande av system enligt systemdesign samt att säkerställa att lösningen uppfyller aktuella lagar, riktlinjer och säkerhetskrav. Efter driftsättning ansvarar rollen för systemets förvaltning och drift under flera år, i nära dialog med lösningsarkitekt och interna granskningsfunktioner.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Uppackning och montering av ingående hårdvara.
Bygga systemet enligt systemdesign i dialog med lösningsarkitekt.
Dokumentera alla ingående komponenter.
Härda systemets komponenter.
Säkerställa att systemet uppfyller PMFS 2022:1 och andra relevanta lagar och riktlinjer.
Förbereda systemet för säkerhetsgranskning.
Samarbeta med intern granskningsorganisation för godkännande.
Säkerställa att hela lösningen godkänns av säkerhetsmyndighet.
Drifta och förvalta systemet efter driftsättning.
Följa tidplan för driftsättning och förvaltning.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
5-9 års relevant erfarenhet inom området.
Du har erfarenhet av att bygga minst 2 IT-system från grunden under de senaste 7 åren.
Du har minst 5 års erfarenhet av arbete med nätverksprodukter, t.ex. Cisco eller Aruba, under de senaste 7 åren.
Du har minst 5 års erfarenhet av arbete med brandväggsprodukter, t.ex. Checkpoint, under de senaste 7 åren.
Du har erfarenhet av uppsättning och drift av 802.1x under de senaste 7 åren.
Du har erfarenhet av uppsättning och drift av VRF under de senaste 7 åren.
Du har erfarenhet av härdning av nätverksinfrastruktur i minst 2 IT-system under de senaste 7 åren.
Du har minst 5 års erfarenhet av att ta fram dokumentation av rutiner och anvisningar under de senaste 7 åren.
Meriterande
Du har erfarenhet av att bygga säkerhetsskyddsklassificerade IT-system under de senaste 7 åren.
Du har erfarenhet av kravarbete för att uppfylla PMFS 2022:1 under de senaste 7 åren.
Du har erfarenhet av regelbunden drift av säkerhetsskyddsklassificerade IT-system under de senaste 7 åren.Dina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga och initiativförmåga
Högt säkerhetsmedvetande
Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
Arbetar självständigt och målinriktat
Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
Förmåga att jobba i grupp
Övriga krav
Tjänsten kräver säkerhetsprövning och registerkontroll. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
