IT-säkerhetstekniker
Försvarets Radioanstalt / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Radioanstalt i Stockholm
, Järfälla
, Ekerö
, Linköping
, Gotland
eller i hela Sverige
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet av IT-teknik och som vill arbeta med IT-säkerhetsanalyser. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som IT-säkerhetstekniker hör du till en enhet inom avdelningen för cyberverksamhet. Avdelningen ska bidra till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp hos Sveriges mest skyddsvärda verksamheter. I rollen är ditt huvudsakliga ansvarsområde IT-säkerhetsanalyser i form av Cyber Threat Hunting, intrångsdetektering, IT-incidenthantering och forensikarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består främst av:
Utredningar i form av Cyber Threat Hunting för att upptäcka potentiella hot hos särskilt skyddsvärda och samhällskritiska verksamheter.
Utveckling av detektioner för skadliga filer, loggar som tyder på intrång och markörer som tyder på infekterade system.
Stöd i form av rådgivning och analys, till skyddsvärda och samhällskritiska verksamheter.
Arbetet utförs genom att dra nytta av olika förmågor och kompetenser för att analysera en mängd olika datakällor, genomföra forensiska utredningar och därigenom skapa en unik bild av läget. Resultaten dokumenteras och sammanställs för delgivning och rådgivning muntligt och skriftligt.
Hos oss blir du del av en grupp som tillsammans arbetar över olika arbetsområden och du får möjligheten att arbeta med det område du har kunskap om eller vill utvecklas inom. Vår verksamhet är under snabb förändring och du förväntas därför utveckla både ditt arbetssätt och våra metoder.
Resor förekommer i tjänsten.
FRA har stark sekretess och det är viktigt att du känner dig bekväm vid att hantera det.
Du kan
Vi söker dig som har:
Kunskap inom IT-teknik förvärvad genom utbildning eller egna studier.
Minst ett års arbetslivserfarenhet inom IT-teknik.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
Fördjupad kunskap, utbildning och erfarenhet inom ett eller flera teknikområden inom IT, exempelvis inom: nätverksteknik, operativsystem, systemadministration, intrångsdetektion, programmering, eller datorhårdvara.
Betydande och bred erfarenhet av IT-relaterade arbetsuppgifter, framförallt inom IT-säkerhet.
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du arbetar självgående genom att ta ansvar för din uppgift, strukturerar ditt arbete och driver dina processer framåt. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar gärna med din specialistkunskap. Vidare arbetar du bra med komplexa frågor.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se.
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 43 17. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
I denna rekrytering tillämpas arbetsprov.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-10-12.
Referensnummer 2025FRA330-5 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365), http://www.fra.se Arbetsplats
FRA Jobbnummer
9507686