IT-Säkerhetsspecialist, System Safety Engineer
Professional Galaxy AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker en IT-Säkerhetsspecialist, System Safety Engineer
Uppdragsbeskrivning: Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll I den här rollen får du möjlighet att spela en avgörande roll i utvecklingen av avancerade produkter, där IT-säkerhet är en central del. Du kommer att arbeta med att delta i design av systemlösningar för att skydda både information och teknologi. Det innebär att tolka krav, analysera systemlösningar samt dokumentera detta.
Du kommer att vara med och forma systemarkitekturen genom hela processen, från att förstå krav till att realisera produkter. Du kommer att vara en viktig del i att leverera säkra och hållbara lösningar. Med din expertis inom IT-säkerhet kommer du att arbeta proaktivt med att säkerställa att produkterna följer de krav och regelverk som gäller, samtidigt som du bidrar med din erfarenhet i riskanalyser och säkerhetsbedömningar.
I en agil arbetsmiljö får du möjligheten att samarbeta med erfarna kollegor och vara i ständig dialog med intressenter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: * Analysera krav och säkerställ att de möter både säkerhetsstandarder och relevanta regelverk * Definiera och specificera systemkrav för projekten * Dokumentera och redovisa säkerhetslösningar på ett tydligt sätt * Genomföra riskanalyser inom IT-säkerhet * Utveckla och designa IT-säkerhetslösningar för att säkerställa efterlevnad av krav och regelverk
Din profil För att trivas i denna roll är du en självgående och kommunikativ person som är van vid att samarbeta effektivt med både teammedlemmar och andra intressenter. Du är strukturerad och har ett självsäkert tankesätt som gör att du kan anpassa dig till förändrade omständigheter.
Du söker ett långsiktigt åtagande och är nyfiken på att utvecklas i en föränderlig miljö. Du har god samarbetsförmåga och kan samtidigt stå på dig när det behövs.
Erforderliga färdigheter: * Flerårig erfarenhet av att bedöma IT-säkerhet för komplexa system, inklusive både hård- och mjukvara * Förmåga att argumentera för och främja relevanta lösningar * God analytisk förmåga * God förmåga att tolka och skriva teknisk information * Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska * Tekniska ledaregenskaper
Meriterande: * Kandidatexamen inom ingenjörsvetenskap eller datavetenskap, gärna med fokus på IT-säkerhet * Erfarenhet av säkerhetskritiska system * Certifieringar som Security+, CISSP, CEH eller liknande * Erfarenhet av arbete med säkerhetsprodukter * Erfarenhet av ackreditering
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa uppdrag kan krav på specifikt medborgarskap förekomma.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Ansökningsdag: 2026-04-24 Startdatum: ASAP Slutdatum: Öppet
Ansökan: Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande. Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen och dina svar ligger till grund för urvalet. Att besvara frågorna är en förutsättning för att ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att alla krav och meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7537071-1937085". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9844775