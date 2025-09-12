IT-säkerhetsspecialist
2025-09-12
IT-avdelningen på Stockholms universitet består av ca 110 medarbetare som har ett övergripande ansvar för Sveriges största universitetets IT-miljö.
Det innebär bl a att utveckla/förvalta/driftsätta och övervaka plattformar, system och tjänster som stödjer akademi, utbildning, forskning och förvaltning.
Vill du arbeta i en miljö där kunskap står i centrum och där din expertis inom IT-säkerhet blir avgörande för att skydda forskning, studenter och samhällets utveckling?
Vi söker nu en IT-säkerhetsspecialist som vill bidra till att säkra Stockholms universitets digitala miljö - idag och för framtiden.
I rollen som IT-säkerhetsspecialist ingår du i sektionen för Arkitektur- Informations- och IT-säkerhet, AIITS, på IT-avdelningen. Du kommer att arbeta i en grupp som har fokus på IT-säkerhet och som arbetar för att hålla all IT på Stockholms universitet trygg och säker.
Sektionen ansvarar för att säkerställa att universitetets samtliga IT-system uppfyller ställda krav på IT-säkerhet, belysa eventuella risker samt utforma och införa tekniska eller administrativa säkerhetsåtgärder.
I rollen som IT-säkerhetsspecialist agerar du andra linjens stöd i IT-säkerhetsprocesser och arbetar taktiskt förebyggande och ansvarar för att analysera krav, utforma och införa rutiner, processer och anvisningar inom området.
Du kan också komma att bidra som stöd och expert i det operativa arbetet med att identifiera, värdera, analysera och agera på cyberhot mot Stockholms universitet.
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/it-avdelningen.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
I rollen som IT-säkerhetsspecialist ansvarar du för att:
- Delta i sektionens arbete med att stödja den operativa verksamheten med expertkunskap från en taktisk nivå.
- Samarbeta med IT-tekniker, Incident Manager eller andra team för att utreda och hantera incidenter.
- Utföra initial triagering och bedömning av potentiella hot, inklusive indikatorer på intrång (IoC).
- Kontinuerligt bevaka loggar, nätverkstrafik och säkerhetssystem (t.ex. SIEM, IDS/IPS, EDR) för att upptäcka misstänkta aktiviteter.
- Underhålla och optimera SOC-verktyg (SIEM, logghantering, EDR, IDS/IPS) för bättre täckning och effektivitet.
- Stötta projekt och ärenden som har behov av IT-säkerhetskompetens.
- Vägleda och följa upp de åtgärder som vidtas med anledning av identifierade sårbarheter från t ex säkerhetsgranskningar i samarbetet med förvaltningsorganisationen.
- Bidra i omvärldsbevakning inom IT-säkerhet, analysera, förmedla och rekommendera relevanta säkerhetsåtgärder kopplat till aktuella händelser, hot och sårbarheter.
- Granska lösningsförslag och tekniska lösningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning alternativt av arbetsgivaren bedömd motsvarande arbetslivserfarenhet.
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet av IT-säkerhetsarbete där du har haft en liknande roll.
- Förmåga att arbeta strukturerat under press.
- Kunskap om logghantering, SIEM-verktyg och EDR-lösningar.
- Förståelse för vanliga attacker och hot (malware, phishing, DDoS, insider threats).
- Grundläggande kompetens inom digital forensik och incidenthantering.
- Förmåga att analysera loggar och identifiera avvikelser.
- Erfarenhet av Windows-, Linux- och molnplattformar (Azure, AWS, Google Cloud).
- God förståelse för nätverksprotokoll (TCP/IP, DNS, HTTP/S).
- Goda kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, tal och skrift.
- God förmåga att dokumentera och kommunicera.
Meriterande:
- Certifieringar såsom Security+, CEH, GSEC, GCIH, GCIA, GMON, GCDA, GSOC, GDSA, GCFR, eller liknande.
- Praktisk erfarenhet av incidenthantering, sårbarhets- och övervakningsarbete.
- Erfarenhet av arbete i en SOC, CERT eller liknande miljö.
- Tidigare erfarenhet som systemadministratör, nätverkstekniker eller liknande.
- Kunskap i script/programmering (t.ex. Python, PowerShell, Bash) för automatisering.
- Kunskap om ramverk som NIST CSF v2 och MSB:s metodstöd.
- Erfarenhet av offentlig verksamhet, gärna från högskola eller universitet.Dina personliga egenskaper
- Analytisk och problemlösningsorienterad.
- Förmåga att arbeta lugnt och metodiskt under press.
- Noggrann, strukturerad och dokumentationsvan.
- Samarbetsinriktad men även självgående.
- Nyfiken på nya tekniker och hottrender.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Fredrik Bolinder, Informationssäkerhetschef, mailto:fredrik.bolinder@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3298-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
IT-avdelningen Jobbnummer
9507124