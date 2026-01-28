IT-säkerhetshandläggare
2026-01-28
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en IT-säkerhetshandläggare hos vår kund.
IT-säkerhetshandläggaren ska säkerställa att försvarssystem och tillhörande informationshantering uppfyller krav på informationssäkerhet, IT-säkerhet och signalskydd i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och interna styrande dokument. Du har några års erfarenhet av nedanstående/liknande arbetsuppgifter och har mycket goda kunskaper i Svenska och Engelska.
Huvudsakliga arbetsuppgifter: -Kan axla rollen som IT-säkerhetsansvarig mot kund inom projekt -Handlägga och följa upp IT-säkerhetsärenden -Delta i kravställning, granskning och godkännande av IT-system ur ett IT-säkerhetsperspektiv -Säkerställa efterlevnad av kravställda regelverk -Medverka i ackrediterings- och godkännandeprocesser för IT-systemet -Handlägga incidenter inom IT- och informationssäkerhet samt föreslå åtgärder -Upprätta dokument kopplad till ackrediteringsprocessen inom projekt -Samverka med kundens IT-säkerhetshandläggare
Ansvar: -Bidra till att IT-säkerhetsaspekter beaktas genom hela systemets livscykel -Bidra till att identifiera och reducera säkerhetsrisker -Vara med och säkerställa spårbarhet och korrekt dokumentation av säkerhetsbeslut -Rapportera avvikelser och säkerhetsincidenter enligt fastställda rutiner
Krav: -Erfarenhet av arbete med försvarssystem eller säkerhetskänslig verksamhet (gärna inom eller mot FMV) -Erfarenhet av att arbeta med FMV's ISD process, KSF och ackreditering av IT-system -Förståelse för kryptosystem och signalskydd
Heltid, hybrid. Minst 3 dagar/vecka on-site. Urval av kandidater sker löpande. Mycket goda möjligheter till förlängning alternativt anställning på sikt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Startdatum: 2026-03-16
Slutdatum: 202 6-12-31
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
